La roupie est en hausse après la baisse du dollar américain due à la faiblesse des perspectives de la Fed.

La roupie devrait ouvrir autour de 81,10-81,15 pour un dollar, contre 81,2150 lors de la session précédente. L'unité locale a brièvement atteint 81 jeudi.

Il n'est pas surprenant que l'élan haussier de la roupie se heurte à un défi au niveau de 81, a déclaré un trader au comptant dans une banque basée à Mumbai.

La paire USD/INR a de multiples niveaux de soutien entre 80,50 et 81 et on peut s'attendre à une forte demande de dollars dans cette région, a déclaré le trader.

Le Dollar Index a commencé le mois de décembre sur la défensive après des données indiquant une modération de l'inflation américaine et une contraction de l'activité manufacturière dans la plus grande économie du monde le mois dernier.

L'indice de base des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 5,0 % en glissement annuel en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport au rythme de 5,2 % du mois précédent. L'indice PCE de base est considéré comme la mesure d'inflation préférée de la Fed.

L'activité manufacturière américaine s'est contractée pour la première fois en 2 ans et demi, a déclaré jeudi l'Institute for Supply Management (ISM).

Les données ont renforcé la probabilité que, lors de sa prochaine réunion, la Fed opte pour une hausse des taux inférieure à 75 points de base, comme elle l'a fait lors des quatre dernières réunions.

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait déjà signalé plus tôt cette semaine, avant les données de jeudi, que la banque centrale américaine pourrait ralentir les hausses de taux.

Les attentes concernant le taux maximum de la Fed ont baissé... Le rendement du Trésor à 2 ans a baissé à 4,25 % et est maintenant en baisse d'environ 60 points de base par rapport à ses sommets depuis le début de l'année.

Le Dollar Index a baissé à 104,56 pendant la nuit, son plus bas niveau depuis juin.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 81,28 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 12 paisa.

** Les contrats à terme USD/INR NSE Dec se sont établis le jeudi à 81,36.

** Prime du contrat à terme de décembre USD/INR à 9,3 paisa

** Dollar Index à 104,82

** Contrats à terme sur le Brent en hausse de 0,3% à 87,2 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,54%.

** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0.3% à 18 921

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 1 092,3 millions de dollars le 30 novembre.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 40,2 millions de dollars le 30 novembre.