La roupie est plus élevée à l'ouverture alors que le pétrole dégringole et que le dollar se replie.

La roupie est attendue autour de 79,70 dans les premiers échanges, contre 79,90 lors de la session précédente.

L'indice du dollar a baissé en Asie pour s'établir à près de 109,75, ajoutant à la baisse de mercredi. Les devises asiatiques ont augmenté, mettant fin à la récente baisse.

La baisse des rendements du Trésor et un meilleur appétit pour le risque ont réduit la demande pour le dollar. L'indice S&P 500 a bondi de 1,8 % au cours de la nuit tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a baissé d'environ 11 points de base par rapport aux sommets atteints.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont glissé à leur plus bas niveau depuis février mercredi, après avoir chuté de plus de 5 % en raison des inquiétudes concernant la demande.

Les prix du pétrole ont maintenant baissé de plus de 20 % depuis le début du mois d'août, alimentés par les craintes d'un ralentissement en Chine et d'un resserrement des politiques par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales.

Les inquiétudes concernant les perspectives économiques mondiales aident "d'une certaine manière" la roupie, car elles entraînent un repli "appréciable" du pétrole et d'autres matières premières, selon un trader d'une banque basée à Mumbai.

"Évidemment, les inquiétudes concernant la croissance sont susceptibles d'entraîner des sorties de portefeuille des marchés émergents, mais depuis le début du mois de juillet, cela n'a pas été un problème pour l'Inde."

Les investisseurs étrangers ont injecté plus de 6 milliards de dollars dans les actions indiennes en août, selon les données du site Web de la NSDL. Les investisseurs ont acheté environ 330 millions de dollars, jusqu'à présent ce mois-ci.

Les marchés mondiaux vont maintenant se concentrer sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée. Avant le discours de Powell, les décideurs politiques ont maintenu un ton faucon. La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que ramener l'inflation à 2 % est la principale tâche de la Fed et que, bien qu'elle ait augmenté les taux de manière significative, "il y a encore beaucoup à faire."

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 79,91 ; prime à terme onshore à 20,7 paises ** USD/INR NSE Sep futures a clôturé mercredi à 80,0775 ** Prime à terme USD/INR pour le mois en cours est de 13,3 paises ** Dollar index à 109.74 ** Brent à 88,6 $ le baril ** Obligations américaines à dix ans à 3,25% ** SGX Nifty nearest-month futures en hausse de 0,8% à 17 762 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 213,4 millions de dollars d'actions indiennes le 6 septembre.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 62,2 millions de dollars le 6 septembre.