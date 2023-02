La roupie est prête à chuter en raison des inquiétudes sur la trajectoire des taux de la Fed

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,85 pour le dollar américain, contre 82,79 lors de la session précédente.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans et le rendement des obligations à 2 ans ont atteint cette nuit leur plus haut niveau depuis novembre. Les contrats à terme prévoient maintenant un taux maximal de 5,35 %, soit plus de 40 points de base (pb) de plus qu'avant la publication du rapport sur l'emploi américain de janvier, le 3 février.

Les données sur l'activité américaine publiées mardi ont soutenu une nouvelle hausse du taux maximal. L'activité commerciale a rebondi de manière inattendue en février, atteignant son plus haut niveau en huit mois, selon une enquête publiée mardi.

Les taux américains continuent de s'ajuster à la hausse, les investisseurs digérant les implications des données économiques fermes et l'impact sur la politique de la Fed, a déclaré DBS Group Research dans une note.

Le bond des rendements américains à 10 ans indique la réduction des paris sur la réduction des taux de la Fed cette année et la hausse des estimations des taux finaux, a-t-il ajouté.

Les actions américaines ont connu cette nuit leur pire séance en plus de deux mois. Le Dollar Index a légèrement augmenté.

Le Dollar Index reste autour du niveau 104, une surprise dans le sillage du selloff des obligations et des actions américaines, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai. Ce sera un peu de soulagement pour la roupie ; ensuite, il y a la RBI à prendre en compte, ont-ils ajouté.

La Reserve Bank of India a probablement vendu des dollars, à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger, pour empêcher la roupie de s'affaiblir sous le seuil de 83, selon plusieurs participants au marché.

Les marchés attendent maintenant le compte-rendu de la réunion de la Fed du 31 janvier au 1er février, qui doit être publié pendant les heures de négociation aux États-Unis.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 82,96 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 12 paises.

** Les contrats à terme USD/INR NSE Feb se sont établis mardi à 82,8250.

** La prime du contrat à terme USD/INR Feb est de 1,5 paise.

** Le Dollar Index a peu changé à 104.10

** Le Brent baisse à 82,9 dollars le baril.

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,9320%.

** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0,4% à 17 766

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 56,9 millions de dollars le 20 février.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 18,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 20 février.