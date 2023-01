La roupie est prête à ouvrir en hausse suite à la chute du pétrole et du Dollar Index.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 5,2 % au cours de la nuit, s'ajoutant à la baisse de 4,4 % de la veille. Les prix du pétrole ont affiché la plus grande perte en pourcentage au cours des deux premiers jours de négociation d'une année depuis plus de trois décennies, en raison des inquiétudes concernant la demande de la Chine et les perspectives économiques mondiales.

La baisse des prix du pétrole atténuera les inquiétudes concernant l'augmentation du déficit des comptes courants, les analystes prévoyant déjà une impression inférieure à 3 % du PIB pour l'année en cours, a déclaré Anil Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors.

"La fourchette pour la roupie continue de se situer entre 82,50 et 83,00".

Citigroup a abaissé sa projection pour le CAD de l'Inde à 2,9 % du produit intérieur brut (PIB) pour l'année fiscale en cours, citant la croissance des exportations de services du pays et une prévision de prix du pétrole plus faible.

Le Dollar Index a chuté pendant la nuit suite aux minutes de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine de décembre.

La plupart des responsables de la Fed ont souligné la nécessité de conserver la flexibilité et l'optionalité lors de l'évolution de la politique vers une position plus restrictive et aucun des responsables ne s'attendait à des réductions de taux cette année.

En outre, le procès-verbal souligne que l'assouplissement injustifié des conditions financières compliquera les efforts de la Fed pour rétablir la stabilité des prix.

"Les décideurs veulent éviter d'être trop restrictifs. Tant que les conditions financières ne seront pas alignées sur les objectifs de la Fed, attendez-vous à un resserrement supplémentaire", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

Le procès-verbal n'a pas eu d'impact sur les attentes pour la réunion de février de la Fed. Les contrats à terme indiquent une probabilité de 67 % que la banque centrale américaine augmente les taux d'un petit 25 points de base.

Pendant ce temps, une enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que la mesure des prix payés par les fabricants a chuté à son plus bas niveau depuis février 2016.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé d'environ 9 points de base.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrats à terme non livrables à un mois sur la roupie à 82,83 ; prime des contrats à terme onshore à un mois à 12 paises ** Contrats à terme USD/INR NSE janvier réglés mercredi à 82,9225 ** Prime des contrats à terme USD/INR janvier à 9,5 paises ** Dollar Index en baisse à 104,12 ** Contrats à terme sur le Brent à 78.7 par baril ** Rendement de l'obligation américaine à dix ans à 3,71% ** SGX Nifty nearest-month futures en hausse de 0,2% à 18 148 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 31 millions de dollars d'actions indiennes le 3 janvier ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 100,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 3 janvier.