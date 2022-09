La roupie est vue en baisse alors que les craintes liées à la décision sur les taux de la Fed stimulent le dollar.

La roupie est attendue autour de 79,85 par dollar dans les premiers échanges, en baisse par rapport aux 79,7500 de mardi. L'unité locale a terminé à plat au cours des trois dernières sessions.

"On a l'impression que les marchés ne font qu'enchérir avant de décider de quel côté pencher. C'est compréhensible", a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

"De toute évidence, la décision de la Fed aujourd'hui est un gros risque événementiel qui pourrait potentiellement déterminer la direction de la roupie et des autres devises des marchés émergents pour les prochaines semaines."

L'indice du dollar est repassé au-dessus de 110 au cours de la session précédente, les traders se préparant à un résultat hawkish de la Fed. Les actions américaines ont chuté pendant la nuit et les rendements du Trésor à échéance proche ont atteint de nouveaux sommets sur 15 ans.

Plus tard dans la journée, la banque centrale américaine devrait augmenter ses taux de 75 points de base et les décideurs devraient revoir à la hausse leurs projections de taux d'intérêt. Il y a près d'une chance sur cinq que la Fed décide d'opter pour une hausse des taux encore plus agressive de 100 points de base.

L'ampleur de la hausse des taux, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur la trajectoire future des taux d'intérêt et ce que le "dot-plot" reflète comme taux final seront des points clés pour les marchés.

Pour la roupie, la question clé après la décision de la Fed sera de savoir si elle peut continuer à faire preuve de résilience et se maintenir au-dessus du niveau de 80. La défense du niveau 80 par la Reserve Bank of India (RBI) pourrait une fois de plus être testée.

"Pendant combien de temps les banques centrales asiatiques, y compris la RBI, peuvent-elles défendre le taux de change et à quel prix ?", a déclaré Madhavi Arora, économiste principal chez Emkay Global Financial Services.

"La fonction de réaction de la RBI dépendra des retombées des perturbations financières mondiales."

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 80,01 ; prime à terme à un mois à 21,5 paises ** USD/INR NSE Sept futures a clôturé mardi à 79,7725 ** Prime à terme USD/INR pour la fin du mois en cours est de 4,0 paises ** Dollar index à 110.16 ** Brent à 90,7 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à 10 ans à 3,55%, rendement des obligations indiennes à 10 ans à 7,29% ** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0,4% à 17 717 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 91,9 millions de dollars d'actions indiennes le 19 septembre.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu des obligations indiennes pour une valeur nette de 0,1 million de dollars le 19 septembre.