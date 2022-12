La roupie et les rendements obligataires évolueront dans une fourchette étroite, l'accent étant mis sur la Fed.

La roupie a terminé la semaine dernière en baisse de 1,2 % à 82,27 par dollar, dégringolant rapidement après s'être négociée initialement dans la fourchette de 81.

Les traders s'attendent à ce que la monnaie évolue dans la fourchette 82,20-82,70 pour la semaine, jusqu'à la décision de la Fed mercredi pendant les heures d'ouverture des États-Unis, où une hausse de 50 points de base (pb) est largement anticipée.

La roupie a eu du mal à s'apprécier - malgré une foule de facteurs positifs tels qu'une politique monétaire intérieure faucon, la baisse des prix du pétrole et l'effondrement du billet vert - en raison des sorties de fonds des entreprises et de la chute des primes à leur plus bas niveau depuis plus d'une décennie.

La semaine est riche en réunions des banques centrales mondiales et en publications de données cruciales, mais pour la roupie, "seul le résultat de la Fed compte" et apportera de la clarté à sa direction, a déclaré un trader d'une grande banque du secteur privé.

Compte tenu de cela, on s'attend toujours à ce que la roupie soit "coincée" dans une fourchette, ont-ils ajouté.

Même si les traders s'attendent à ce que la roupie reste dans une fourchette, Dilip Parmar, analyste chez HDFC Securities, a déclaré que le positionnement des marchés d'options suggérait qu'un mouvement vers 81,50 la semaine prochaine était possible.

Entre-temps, le rendement de l'obligation gouvernementale de référence de l'Inde a terminé la semaine dernière à 7,2982 %, le gain de 8 points de base constituant la plus forte hausse hebdomadaire depuis fin septembre.

Les rendements devraient évoluer dans une fourchette étroite de 7,26 % à 7,36 %, avec de fortes chances que la limite supérieure soit testée, a déclaré un trader à revenu fixe.

L'impression de l'inflation de détail de novembre en Inde, prévue lundi, sera également essentielle pour évaluer les perspectives des taux d'intérêt nationaux.

"Le marché obligataire a évalué l'inflation à environ 6,20 % à 6,40 %, mais il est possible que l'impression surprenne à la hausse", a ajouté le trader à revenu fixe.

Après la réunion de la Fed, les traders seront également attentifs au dot plot de la banque centrale pour voir où les taux terminaux pourraient aller.

"Les investisseurs auront plus de clarté et de conviction pour prendre des positions longues une fois que cela sera connu", a déclaré Naveen Kumar Singh, responsable du trading chez ICICI Securities Primary Dealership.

EVENEMENTS CLÉS :

* Inde IPC Nov - 12 déc., lundi (17h30 IST) * Inde Production industrielle Nov - 12 déc., lundi (17h30 IST) * Inde Données commerciales Nov - 12-19 déc. * Inde CAD Q3 et BoP - 12-23 déc. (17h30 IST) * États-Unis IPC Nov - 13 déc. (19h00 IST) * Inde Inflation WPI Nov - 14 déc. (12h00 IST) * Décision de politique monétaire de la Réserve fédérale - 15 déc. (00:30a.m. IST) * Chine Nov Production industrielle - 15 déc. (07:30 a.m. IST) * Chine Nov Ventes au détail - 15 déc. (07:30 a.m. IST) * Décision sur les taux de la Banque d'Angleterre - 15 déc. (17:30 p.m. IST) * Décision sur les taux de la Banque centrale européenne - 15 déc. (18:45 p.m. IST)