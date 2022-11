La roupie glisse, les primes plongent à leur plus bas niveau depuis 11 ans

La roupie s'est échangée pour la dernière fois à 81,65 par dollar américain, contre 81,2975 lors de la session précédente. L'unité locale a oscillé dans une fourchette de 81,46 à 81,67, largement influencée par l'indice du dollar et le yuan chinois.

Le Dollar Index a légèrement augmenté à 106,34, tandis que le yuan offshore s'est dirigé vers sa troisième journée de pertes. Des données plus fortes que prévu sur les ventes au détail aux États-Unis, mercredi, ont soutenu la demande pour le dollar.

Les données, dans une certaine mesure, ont indiqué que la Réserve fédérale américaine ne va pas seulement continuer à augmenter le taux directeur, mais qu'elle va probablement maintenir les taux plus élevés pendant plus longtemps.

La roupie n'a pas été aidée par un nouveau plongeon des primes à terme, qui réduisent le coût d'achat du dollar pour une date future.

À un moment donné, le rendement implicite à terme USD/INR d'un an est passé sous la barre des 2,10 %, son plus bas niveau depuis 2011. Les traders ont attribué cette baisse de près de 30 points de base à un dénouement des opérations d'arbitrage et à la demande de dollars au comptant.

Le taux de swap USD/INR au comptant a baissé à environ 0,40 paisa, tirant les primes à court terme vers le bas.

La roupie a maintenant chuté lors de trois des quatre dernières sessions. Elle a perdu près de la moitié de son rallye de 2 % de la semaine dernière, alimenté par des données d'inflation américaines plus faibles que prévu.