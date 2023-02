La roupie indienne a du mal à s'apprécier au cours des prochains mois.

Bien que l'Inde soit la principale économie à la croissance la plus rapide, avec une croissance ralentie mais toujours attendue à 6,0 % pour l'exercice 2023/24, cette force relative ne se reflète pas dans la monnaie. Des problèmes économiques sous-jacents, notamment une dépendance au pétrole importé et un chômage persistant, continuent de la freiner.

La Reserve Bank of India est également proche de la fin d'une modeste campagne d'augmentation des taux d'intérêt, et devrait procéder à une dernière hausse de 25 points de base, à 6,50 %, mercredi.

Cela exerce également une pression sur la roupie par le biais d'un écart de taux d'intérêt qui se creuse, car la Réserve fédérale américaine, qui gère la politique de taux dans un marché du travail beaucoup plus fort, devrait procéder à au moins deux autres hausses d'un quart de point d'ici le milieu de l'année.

"Au cours des trois prochains mois, vous pourriez commencer à voir un certain soutien pour la roupie revenir et la raison pour cela pourrait être que la Fed signale enfin qu'elle va faire une pause", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal pour l'Inde à la HDFC Bank.

Le risque, cependant, est que l'inflation américaine ne baisse pas autant que les marchés l'espèrent dans les mois à venir.

"Cela pourrait inciter la Fed à réévaluer le nombre de hausses de taux dont elle a besoin. Même si elle est marginalement plus élevée que ce que le marché attend actuellement ... cela pourrait conduire à un bref rallye du dollar et exercer une pression sur la roupie."

Après s'être redressée de moins de 1 % par rapport à son plus bas niveau de 83,29 $ en octobre de l'année dernière, la roupie a connu sa plus forte baisse en plus de quatre mois lundi, alors qu'un rapport optimiste sur l'emploi aux États-Unis en janvier rendait encore moins probable une réduction des taux d'intérêt par la Fed plus tard cette année.

Le dernier sondage Reuters auprès de 43 analystes de change, réalisé après le budget du 1er février, montrait que la roupie se renforçait d'un peu plus de 1% pour atteindre 81,75 par dollar au cours des six prochains mois.

Alors que le consensus sur 12 mois prévoyait un gain de plus de 2 % à 80,79 par dollar, aucune des personnes interrogées ne s'attendait à ce que la monnaie s'échange là où elle était en janvier de l'année dernière, entre 73 et 74 par dollar, la prévision la plus optimiste étant de 79,00.

L'opinion médiane de 16 analystes qui ont répondu à une question distincte a déclaré que le niveau le plus élevé de la roupie au cours des six prochains mois était d'environ 2 % au-dessus du niveau actuel, à 81,00/$. Les prévisions se situaient dans une fourchette de 79,00 à 83,00/$.