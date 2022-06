La roupie indienne à son plus bas niveau, les obligations chutent en raison des inquiétudes concernant l'inflation aux États-Unis

La flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie a entraîné le mois dernier la plus forte hausse en glissement annuel des prix à la consommation aux États-Unis depuis 1981, alors que l'on s'attendait à ce que l'inflation commence à ralentir.

Bien qu'une augmentation de 50 points de base par la Feb américaine à la fin de sa réunion de mercredi soit largement prise en compte par les marchés, certains parient maintenant sur une augmentation de 75 points de base.

"Je ne suis pas sûr que la lecture de l'inflation de vendredi soit suffisante pour provoquer une hausse du taux de 0,75 %, même si cela n'empêchera pas les gens de la prévoir", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal de marché Asie-Pacifique chez OANDA.

"Une hausse de 0,50 % est déjà faite, et le point crucial sera de savoir quelles sont les perspectives de la Fed à partir de maintenant et si elle reste confiante quant à un atterrissage en douceur", a-t-il ajouté.

La roupie indienne, partiellement convertible, s'échangeait à 78,13/14 pour un dollar à 0620 GMT, après avoir touché un plus bas à vie de 78,28. La roupie a terminé à 77,8325 vendredi, alors qu'elle avait atteint son plus bas niveau à vie précédent de 77,8750.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans se négociait à 7,59%, après avoir touché 7,61%, son plus haut depuis le 28 février 2019. Vendredi, le rendement à 10 ans avait terminé la journée à 7,52 %.

Les bons du Trésor américain à court terme ont fortement chuté, les investisseurs s'efforçant de fixer le prix d'une hausse des taux encore plus forte pour maîtriser l'inflation et s'inquiétant du fait qu'un resserrement rapide des conditions financières pourrait gravement nuire à la plus grande économie du monde.

Ces inquiétudes ont entraîné une aversion au risque à l'échelle mondiale, poussant à la baisse les marchés des actions dans toute la région, l'indice des actions indiennes BSE et l'indice des actions NSE ayant tous deux baissé de plus de 2,5 %.

Les prix du pétrole ont chuté dans le contexte de l'aversion au risque, aidant à établir un plancher sur la chute des obligations et de la roupie. Les traders ont déclaré que certaines interventions de vente de dollars par les banques publiques au nom de la banque centrale ont contribué à stabiliser la roupie.

"Nous pourrions voir plus de faiblesse avant la réunion du FOMC, au cours de laquelle la Fed devrait augmenter ses taux de 50 points de base et adopter un ton plus agressif. Cependant, une dépréciation fulgurante pourrait ne pas se produire avec l'intervention de la RBI", a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche sur les devises chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers.