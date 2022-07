La roupie indienne atteint son plus bas niveau pour la troisième session consécutive

La roupie partiellement convertible s'échangeait à 79,66/67 par dollar par rapport à sa clôture précédente de 79,5975. L'unité a touché un plus bas à vie de 79,6675.

"Il y a un sentiment général d'absence de risque. Jusqu'à ce que les flux reviennent, nous verrons le dollar être offert contre des devises comme la nôtre", a déclaré un trader senior dans une banque privée.

Les devises en Asie ont subi une immense pression ces derniers mois, les attentes que la Réserve fédérale américaine augmente les taux plus rapidement et plus loin que ses pairs ayant contribué de manière significative à la poussée du dollar, valeur refuge.