La roupie indienne chute, les obligations varient peu ; la réunion de la Fed est au centre de l'attention.

La Fed a signalé une hausse de 75 points de base (pb) des taux lors de sa réunion des 26 et 27 juillet, bien que les données de la semaine dernière montrant que l'inflation a atteint 9,1% en glissement annuel en juin ont soulevé la possibilité d'une hausse plus importante de 100 pb plus tard cette année.

La roupie indienne, partiellement convertible, se négociait à 79,77/78 pour un dollar à 0512 GMT, par rapport à sa clôture de 79,73 lundi. L'unité a atteint un sommet de 79,6950 au cours des échanges lundi, son plus fort depuis le 13 juillet.

"La demande de dollars au comptant semble s'être modérée. Le dollar/rupee est susceptible de s'échanger dans une fourchette de 79,55-79,85 en intraday, avec un biais vers le bas", ont déclaré les analystes d'IFA Global Research dans une obligation quotidienne.

Les traders suivront les actions domestiques pour obtenir des indices sur les flux de fonds étrangers, tandis que les gains dans les autres devises asiatiques devraient aider le sentiment. Les actions domestiques et, cependant, ont perdu 0,8% chacune.

Après de fortes sorties de fonds étrangers chaque mois depuis novembre, les actions indiennes ont reçu un afflux net de 52,95 millions de dollars ce mois-ci jusqu'à lundi. Le Nifty et le Sensex, quant à eux, sont en hausse d'environ 4,5 % chacun jusqu'à présent ce mois-ci.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a augmenté d'un point de base à 7,40 % mais devrait se maintenir dans une fourchette étroite de 3 à 4 points de base au cours de la session, selon les traders.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté au cours de la nuit, les investisseurs attendant la probable augmentation de 75 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique et le risque de récession.