La roupie indienne clôture à son plus bas niveau record en raison du poids du pétrole

Il s'agit de la sixième session consécutive de baisse record de la roupie.

La roupie partiellement convertible a chuté à un niveau record de 79,97 par rapport au dollar, contre 79,88 vendredi. Elle avait chuté à 79,985 par dollar au cours de la session.

Les prix du pétrole brut Brent ont oscillé autour de 104 $ le baril, ce qui, selon les analystes, a ajouté au poids sur la roupie.

L'Inde importe plus de deux tiers de ses besoins en pétrole et les prix élevés du brut au niveau mondial menacent d'accroître les déficits commerciaux et des comptes courants du pays.

La semaine dernière, la roupie s'était affaiblie jusqu'à atteindre un niveau record de 79,96, alors que le dollar s'appréciait après que les données sur l'inflation aient fait naître la perspective d'un resserrement plus agressif de la politique de la Réserve fédérale américaine.

Les responsables de la Réserve fédérale ayant annoncé une hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion, plutôt que les 100 points de base que certains craignaient, le sentiment de risque s'est amélioré et le dollar =USD, valeur refuge, est descendu à 107,86, contre 109,290 la semaine dernière, son plus haut niveau depuis deux décennies, ce qui a permis aux autres devises asiatiques de gagner du terrain.

Le rendement des obligations à 10 ans a terminé largement plat à 7,44%.