La roupie indienne, l'une des monnaies asiatiques les moins performantes de l'année dernière, continuera de chuter dans les mois à venir et devrait revenir aux alentours de son niveau actuel dans 12 mois, selon un sondage réalisé par Reuters auprès de stratèges du marché des changes.

Après avoir chuté de plus de 10 % en 2022, la roupie a évolué dans une fourchette de 80,88 à 82,95 pour un dollar cette année et se situait juste au-dessus de 82,10 mardi. On s'attend à ce qu'elle reste dans cette fourchette au cours de la période de prévision.

Les prévisions médianes de 40 personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Reuters réalisé entre le 31 mars et le 4 avril indiquaient que la roupie s'échangerait à 82,40 dollars à la fin du mois et à 82,55 dollars à la fin du mois de juin. Elle devrait remonter à 81,50 dollars en temps utile.

Toutefois, un cinquième des personnes interrogées prévoient que la monnaie changera de mains à 82,90/dollar ou plus bas dès le mois prochain.

Une forte majorité des personnes interrogées qui ont répondu à une question supplémentaire, 13 sur 16, ont déclaré que les risques pour leurs prévisions étaient orientés vers un affaiblissement de la roupie au cours du mois prochain.

L'indication par la Réserve fédérale américaine qu'elle est proche de la fin d'un cycle de resserrement historiquement agressif a apporté un certain soulagement à la plupart des devises le mois dernier, avec une roupie en hausse de 0,6 %. Mais le sondage s'attend à ce que la monnaie soit à nouveau sous pression.

"La Fed pourrait relever ses taux une nouvelle fois en mai, ce qui maintient le dollar à un niveau élevé", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal pour l'Inde à la HDFC Bank.

Bien que la Reserve Bank of India (RBI) ait augmenté son taux de rachat beaucoup moins que la Fed au cours de ce cycle, elle a également moins de possibilités de réduire les coûts d'emprunt au cours de la période de prévision, a déclaré M. Gupta.

"Le différentiel de rendement et le comportement de recherche de rendement pourraient donc attirer certains flux vers l'Inde", a-t-elle déclaré, en faisant référence à la fin de la période de prévision.

La roupie partiellement convertible, qui s'est dépréciée au cours de neuf des dix dernières années, a atteint un niveau historiquement bas de 83,26 en octobre dernier, ce qui a contraint la RBI à intervenir.

Bien qu'elle ait brûlé des milliards de dollars de réserves de change l'année dernière pour lutter contre la force du dollar, la RBI dispose, avec 578,78 milliards de dollars, d'une puissance de feu suffisante pour poursuivre ses interventions afin d'éviter une volatilité excessive.

C'est une autre raison pour laquelle la monnaie devrait rester dans des fourchettes.

"La stratégie d'intervention de la RBI sur le marché des changes restera l'un des principaux moteurs de la roupie indienne", note Lin Li, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux en Asie chez MUFG. "Selon nous, la RBI ne semble pas apprécier la volatilité excessive des devises, en particulier si elle est due à des flux de portefeuille (dans les deux sens).

