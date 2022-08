La roupie indienne devrait rester stable en raison de la baisse du dollar et de la hausse du pétrole.

Dans les premiers échanges, la roupie est attendue autour du même niveau de 79,9625 de la session précédente.

L'unité est tombée à un niveau record de 80,12 lundi avant de repasser au-dessus du niveau psychologique de 80 suite à une intervention probable de la Reserve Bank of India.

Le retour des prix du pétrole "sur une trajectoire ascendante" est un problème pour la roupie, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai.

"Toutefois, si la roupie, après tous les signaux négatifs, a encore réussi à se maintenir au-dessus de 80 hier, alors il y a peu de raisons de poursuivre la paire (USD/INR) à la hausse."

Le contrat à terme sur le pétrole brut Brent a bondi de 4 % lundi, sa meilleure séance en six semaines, grâce aux perspectives de réduction de l'offre de l'OPEP+.

Le Brent oscille maintenant autour de 104,50 $ le baril, une reprise appréciable par rapport à son récent plancher d'environ 91,50 $.

L'indice du dollar s'est maintenu à proximité de 108,80, en baisse par rapport à un sommet de 20 ans de 109,48. Le léger repli de l'indice dollar s'est produit dans un contexte de reprise de l'euro.

L'euro, qui a été soutenu par les attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne pourrait opter pour une hausse des taux de 75 points de base, a atteint la quasi-parité avec le dollar.

La légère modération de l'aversion au risque a encore pesé sur la demande pour le dollar, valeur refuge.

Les rendements des bons du Trésor à court terme se sont rapprochés de leurs niveaux les plus élevés depuis 2007. Cette semaine, l'accent sera mis sur les données ISM manufacturières et non-manufacturières des États-Unis et sur le rapport mensuel sur l'emploi.

Le rapport sur l'emploi de vendredi et le rapport sur l'inflation des consommateurs américains de la semaine prochaine seront déterminants pour les attentes quant à savoir si la Réserve fédérale augmentera ses taux de 50 ou 75 points de base le mois prochain.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 80,16 ; prime à un mois à 21,51 paises.

** Indice du dollar en hausse à 108,85

** Contrats à terme sur le Brent à 104,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,10 %.

** SGX Nifty nearest-month futures en hausse de 0,3% à 17 438 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 14,2 millions de dollars d'actions indiennes le 26 août.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de $19.9mln le 26 août.