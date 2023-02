La roupie indienne devrait surperformer ses homologues asiatiques dans un contexte d'incertitude quant à la trajectoire des taux de la Fed - stratégistes

La roupie a chuté de 1% par rapport au dollar américain jusqu'à présent en février, alors que l'incertitude sur la trajectoire future des hausses de taux de la Réserve fédérale secoue les marchés mondiaux, mais ses pertes ont été moins importantes que celles de la plupart des autres devises asiatiques.

GRAPHIQUE - La roupie indienne chute moins que la plupart des autres devises asiatiques en février jusqu'à présent

https://www.reuters.com/graphics/INDIA-RUPEE/movakqjddva/chart.png

Avant la dernière hausse des taux en février, les marchés s'attendaient à une seule hausse supplémentaire de la part de la Fed américaine, mais une série de données économiques robustes depuis lors a incité les investisseurs à demander deux à trois hausses supplémentaires.

La force du dollar devrait continuer à exercer une pression sur toutes les devises des marchés émergents asiatiques, mais la roupie devrait être mieux isolée en raison de l'amélioration des fondamentaux macroéconomiques et également de la présence active de la Reserve Bank of India, selon les stratèges.

"Le portage de la roupie est attrayant et la volatilité est faible, tandis que les afflux d'actions et la baisse des prix du pétrole sont favorables", a déclaré Ashish Agrawal, responsable de la recherche sur les stratégies macroéconomiques des devises asiatiques et des marchés émergents chez Barclays.

Un "currency carry trade" est une stratégie où une devise à haut rendement finance l'échange avec une devise à faible rendement.

Le déficit commercial de l'Inde est tombé à son plus bas niveau sur 12 mois en janvier, réduisant les inquiétudes concernant l'écart croissant de la balance courante, un risque clé pour la roupie.

La réduction de l'écart commercial est positive mais la présence de la RBI est une force majeure derrière la stabilité de la roupie, a déclaré Agrawal.

"Ce n'est pas le cas sur certains des autres marchés. La RBI... est un peu plus présente, donc cela devrait contribuer à la résilience de la roupie, et alors que d'autres s'affaiblissent, elle va maintenant surperformer."

La RBI a vendu des dollars sur les marchés onshore et offshore afin de maintenir la roupie plus forte que 83 et de l'empêcher de glisser vers de nouveaux records de faiblesse dans le cadre de la récente reprise du dollar.

La banque centrale indienne a déclaré publiquement qu'elle ne défend pas un niveau particulier de la monnaie mais qu'elle intervient pour atténuer la volatilité et éviter les mouvements extrêmes de la monnaie.

La RBI a vendu environ 46 milliards de dollars sur le marché au comptant en 2022, lorsque la roupie a terminé comme l'une des monnaies régionales les moins performantes. La devise a sous-performé ses pairs entre novembre 2022 et janvier 2023.

"Nous continuons à considérer la récente sous-performance de la roupie comme une opportunité potentielle de se positionner en force par rapport aux monnaies d'Asie du Nord comme le won sud-coréen et le dollar taïwanais ," a déclaré Chidu Narayanan, stratège taux et change en Asie chez BNP Paribas.

Ces économies sont également susceptibles de souffrir d'une détérioration des perspectives de l'industrie manufacturière mondiale, dont l'Inde est protégée en raison de sa forte demande intérieure, a déclaré Wei Liang Chang, stratège FX et crédit, DBS Bank.

"Cela est probablement un peu plus négatif pour les devises de l'Asie du Nord par rapport à la roupie indienne."