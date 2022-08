La roupie indienne enregistre son plus gros gain en un an grâce à de fortes entrées de capitaux étrangers

La roupie partiellement convertible a bondi de 0,6 % à 79,45 dans sa meilleure séance depuis le 27 août 2021. La monnaie avait atteint un plancher record de 80,12 lundi, mais a clôturé à 79,9625.

L'indice boursier indien Nifty 50 a grimpé de 2,7 %, les investisseurs étant retournés acheter des titres à la baisse après un récent repli. Dans l'ensemble, les actions locales ont connu un afflux d'investisseurs étrangers d'environ 6 milliards de dollars en août, le plus élevé depuis décembre 2020. [.BO]

Août a également marqué le premier mois de cette année où les investisseurs étrangers sont devenus des acheteurs nets de la dette publique indienne. Sur la journée, le rendement du papier à 10 ans a chuté de 6 points de base à 7,1893 %.

Les analystes de HSBC sont devenus plus optimistes à l'égard de la roupie, citant un repli des prix des matières premières et le retour des flux de capitaux soutenant la monnaie, en plus du soutien de la banque centrale du pays.

"Bien que nous pensions que la paire USD/INR peut encore augmenter, nous voyons la possibilité que la roupie surpasse temporairement certains autres pairs "déficitaires"", ont-ils écrit dans une obligation.

La force de la roupie mardi intervient après que la Reserve Bank of India (RBI) soit intervenue pour empêcher la monnaie de s'échanger sous les 80 par dollar lors de la session précédente, avaient déclaré des traders à Reuters.

L'indice du dollar en perte de vitesse avant les données sur l'emploi aux États-Unis a également renforcé le sentiment du marché. [FRX/]

Cependant, la Réserve fédérale étant déterminée à maintenir les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, même si une récession menace la plus grande économie du monde, cela pourrait stimuler la volatilité à court terme, ont prévenu les analystes.

"Dans un contexte d'agitation mondiale et de faiblesse des principaux homologues asiatiques comme le yen japonais et le yuan chinois, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la RBI parvient à protéger la paire USD/INR", a déclaré Amit Pabari, directeur général du fournisseur de services de conseil CR Forex.