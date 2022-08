La roupie indienne ouvre en baisse en raison de la hausse des rendements américains et du dollar ; le soutien de la RBI est essentiel.

La roupie devrait ouvrir à environ 79,90 par dollar, contre 79,7750 vendredi.

La monnaie locale est à portée de main de son plus bas niveau record de 80,0650 atteint le 19 juillet. Le niveau de 80/dollar est considéré comme psychologiquement important, et les traders disent que la Reserve Bank of India (RBI) est probablement intervenue de manière agressive lorsque la roupie était tombée à ce niveau.

Il y aura une "hésitation compréhensible" à faire passer la roupie en dessous de 80 à l'ouverture car les participants au marché évaluent "quelle sera la position de la RBI aujourd'hui", a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

"La RBI va-t-elle céder et laisser la roupie s'ajuster davantage face à la force généralisée du dollar ?".

L'indice du dollar (=USD) a légèrement augmenté à 108,25, ajoutant à la hausse de 2,3 % de la semaine dernière - la meilleure performance de la jauge depuis avril 2020. Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté à 3 % et le rendement à 2 ans à 3,28 %.

Les commentaires des responsables de la Fed selon lesquels il n'y aurait pas de relâchement du resserrement de sitôt ont alimenté la demande pour le dollar. Les commentaires relativement hawkish ont incité les traders à réévaluer leurs attentes selon lesquelles la Fed pourrait réduire les taux plus tard l'année prochaine.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'étant donné la vigueur de l'inflation cette année, avec une augmentation des prix à la consommation de 8,5 % sur une base annuelle en juillet, la "pulsion" parmi les banquiers centraux était en faveur de hausses de taux plus rapides et concentrées.

Lors de sa prochaine réunion, la Fed devrait relever les taux de 50 points de base ou de 75 points de base. Les probabilités sont actuellement presque égales.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lorsqu'il s'adressera à une conférence annuelle mondiale des banques centrales à Jackson Hole, Wyoming, vendredi.

Le won sud-coréen a été le principal perdant parmi les devises asiatiques lundi. Le yuan chinois offshore a baissé à 6,84 pour un dollar. Les contrats à terme sur actions américaines ont baissé, ajoutant aux pertes de vendredi.

INDICATEURS CLÉS : ** Le contrat à terme non livrable d'un mois sur la roupie est à 80,15 ; la prime du contrat à terme d'un mois à 21,03 paises ** Le contrat à terme d'août USD/INR NSE a clôturé vendredi à 79,94 ** La prime du contrat à terme USD/INR au 19 août pour la fin du mois en cours est de 4,0 paises ** L'indice du dollar est en hausse à 108,2 ** Le contrat à terme sur le Brent est en baisse de 1% à 95,7 $ le baril ** Le rendement des obligations américaines à dix ans est de 2,99%.Rendement de l'obligation américaine à 10 ans à 2,99%, rendement de l'obligation indienne à 10 ans à 7,2639% ** Les contrats à terme SGX Nifty nearest-month sont en baisse de 0,4% à 17 681 ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 434 millions de dollars d'actions indiennes le 18 août ** Les données NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 11,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 18 août.