La roupie indienne pourrait terminer l'année 2022 plus haut que prévu en raison de la baisse du dollar - analystes

La roupie, à la suite des données plus faibles que prévu sur l'inflation aux États-Unis, a atteint lundi un sommet de sept semaines à 80,52 par dollar. Il s'agit d'une reprise de plus de 3 % par rapport au plancher record de 83,29 qu'elle a touché vers le milieu du mois dernier.

Actuellement, l'USD/INR au comptant était à 81,36, tandis que le taux à terme pour décembre et mars se situe autour de 81,60 et 82,04.

Bank of America s'attend maintenant à ce que la roupie soit à environ 81 pour un dollar en décembre et à 83 en mars, par rapport à ses prévisions précédentes de 84 et 85 respectivement.

Les stratèges de BofA ont cité un repricing significatif des devises asiatiques dû à une accumulation de nouvelles meilleures que prévu sur l'inflation américaine et la réouverture de la Chine, alors qu'ils ont revu à la hausse les prévisions pour les autres devises asiatiques, y compris le yuan.

On considère que le pic des taux de la Fed l'année prochaine et la stabilité retrouvée de la Chine offrent à l'Asie "une plus grande marge de manœuvre politique et des conditions financières plus faciles", a déclaré BofA dans une note. Cela permettrait des entrées de portefeuille dans les actifs indiens, a-t-elle ajouté.

La roupie se situera autour de 80,50-82 par dollar d'ici la fin décembre, contre 81,50-83 précédemment, a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal à la HDFC Bank.

"L'ampleur du renversement de tendance du dollar et le type d'afflux que nous observons dans les actions indiennes sont les deux facteurs qui conduisent à un changement de nos niveaux pour la roupie", a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, le Dollar Index a baissé à son plus bas niveau en presque trois mois. Les actions indiennes ont connu un afflux de capitaux étrangers de plus de 3 milliards de dollars jusqu'à présent ce mois-ci, selon les données de la NSDL.

L'économiste de la Bank of Baroda, Aditi Gupta, a également proposé un argument similaire pour réviser son objectif de mars pour la roupie à 83 contre 85.

Pourtant, certains analystes ne sont pas d'accord pour dire que le pire pour la roupie est peut-être passé.

Gaura Sen Gupta, économiste à la IDFC First Bank, a maintenu que la roupie tomberait probablement à 85 pour un dollar en mars.

Le rallye du dollar n'est pas encore terminé et l'assouplissement des conditions financières à la suite de la lecture de l'inflation américaine de la semaine dernière va probablement "pousser la Fed à lutter contre le marché" et à rester belliciste, a-t-elle déclaré.

Deux responsables de la Fed qui se sont exprimés après les données sur l'inflation américaine ont préconisé des hausses de taux plus modestes, mais ont souligné qu'il restait du travail à faire pour faire baisser l'inflation.

Banque Déc-22 Ancienne vue Mars-23 Ancienne vue

(par USD) (par USD) (par USD) (par USD) (par USD)

BofA 81 84 83 85

HDFC 80,50-82 81,50-83 80,50-82 81,50-82,50

Bank of Baroda 81,5 83 83 85

IDFC First -- -- 85 85