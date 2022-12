La roupie indienne restera faible en raison de la balance courante et du différentiel de taux.

Le creusement du déficit commercial dû à la hausse des prix du pétrole et aux attentes d'un cycle prolongé de resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine est en partie responsable de la chute de 11 % de la roupie depuis le début de l'année, qui a atteint un niveau record de 83,29 par dollar en octobre.

Depuis, la roupie a augmenté d'environ 1 % grâce aux paris sur le ralentissement du rythme des hausses de taux de la Fed, mais elle a sous-performé bon nombre de ses homologues des marchés émergents. Les analystes s'attendent à ce que cela se poursuive au cours de la nouvelle année.

Plus tard dans la journée de mercredi, la Banque de réserve de l'Inde devrait augmenter son taux de prise en pension d'un petit 35 points de base pour le porter à 6,25 %, selon un sondage Reuters distinct, et elle a presque terminé une campagne de hausse des taux beaucoup plus modeste qui n'a commencé qu'en mai.

Réalisé du 2 au 6 décembre, le dernier sondage Reuters auprès de 36 analystes de change a montré que la roupie s'établirait à 82,00 par dollar dans trois mois et six mois également, soit juste un peu plus que le niveau auquel elle s'échangeait mardi. Les prévisions se situaient dans une fourchette de 79,80/$ à 84,00/$.

Aucun prévisionniste ne s'attendait à ce que la roupie dépasse 75 par dollar, où elle a commencé en 2022, à un moment quelconque de l'année prochaine.

Bien que l'on s'attende à ce qu'elle remonte légèrement à 81,00/$ d'ici la fin novembre, le gain attendu de 2 % serait bien loin de récupérer les pertes de l'année.

"Compte tenu du déficit commercial très important, de l'inadéquation entre la demande intérieure et la demande extérieure, il faut une roupie légèrement dépréciée... mon sentiment est que la RBI serait à l'aise avec les niveaux où elle se trouve aujourd'hui", a déclaré Prithviraj Srinivas, économiste en chef chez Axis Capital.

La RBI a brûlé plus de 100 milliards de dollars de ses réserves de change sur une période de 12 mois pour éviter qu'un affaiblissement de la roupie ne se transforme en chute libre.

Depuis qu'elles ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, à savoir 524 milliards de dollars en octobre, les réserves de change ont augmenté à mesure que le Dollar Index retombait de son pic et se situaient juste au-dessus de 550 milliards de dollars au cours de la semaine du 25 novembre.

Le prix du pétrole brut, principale importation de l'Inde, devrait rester élevé l'année prochaine, s'établissant en moyenne à environ 93,65 dollars le baril, contre 100,50 dollars cette année.

"Mais même si nous supposons une baisse des prix du pétrole, la balance commerciale de base (hors énergie et or) est historiquement élevée, ce qui suggère que les pressions sur la balance des paiements ne s'atténueront pas même si les prix du pétrole baissent", a déclaré Anezka Christovova, stratégiste EM/FX chez J.P. Morgan.

"Il est peu probable que la RBI soit en mesure de défendre l'INR avec la même vigueur l'année prochaine."