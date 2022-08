La roupie indienne s'affaiblit en raison des paris sur la hausse des taux de la Fed et de la demande de dollars de la part des importateurs.

La roupie a clôturé en baisse de 0,54% à 79,66 par dollar américain, après une brève poussée vendredi qui a vu la devise augmenter suite à une hausse des taux de 50 points de base de la Reserve Bank of India.

"Tout au long de la séance d'aujourd'hui, la roupie a été constamment sous pression. Initialement, en raison de la couverture à découvert du dollar par les spéculateurs et plus tard à cause des importateurs", a déclaré un trader d'une banque du secteur privé basée à Mumbai. "Il y avait une réticence générale à prendre le risque d'une journée supplémentaire".

Les marchés financiers indiens sont fermés mardi.

Selon les données publiées vendredi, l'économie américaine a créé plus du double du nombre d'emplois prévu par les économistes dans un sondage Reuters. Le taux de chômage est également tombé à son plus bas niveau depuis un demi-siècle et les salaires moyens ont augmenté plus que prévu.

Le rapport a stimulé les paris selon lesquels la Fed, qui se concentre actuellement sur la réduction de l'inflation galopante, optera pour une nouvelle augmentation de 75 points de base lors de sa réunion de septembre.

"Pour que l'inflation diminue, la croissance doit ralentir et le rapport de vendredi était étonnamment fort. La Fed va continuer à relever ses taux", a déclaré Sajal Gupta, responsable des devises et des taux chez Edelweiss Securities. "Nous verrons davantage de sorties de fonds de l'Inde et d'autres marchés émergents".

Les rendements du Trésor ont bondi vendredi à la suite du rapport sur l'emploi. Les primes à terme de la roupie, qui suivent les rendements américains, ont diminué. Le rendement implicite à 1 an a chuté de 10 points de base à 3,01 %.