La roupie indienne devrait ouvrir en hausse mercredi, stimulée par une baisse généralisée du dollar américain et une chute des rendements sur fond d'inquiétudes concernant le secteur bancaire américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 81,76-81,80 pour un dollar, contre 81,88 lors de la session précédente.

La roupie a atteint 81,7225 mardi, avant que les offres en dollars des banques du secteur public, probablement pour la Reserve Bank of India, ne l'incitent à faire marche arrière.

Actuellement, la baisse (de l'USD/INR) semble bien protégée autour du niveau 81,60-81,70, a déclaré un trader au comptant.

"Nous devrons voir si ce que fait la Fed change la donne. Avec ce qui se passe avec les banques régionales américaines, nous sommes plus enclins à parier sur un ton plus souple de la Fed et sur un dollar plus faible."

La Réserve fédérale américaine relèvera très probablement ses taux de 25 points de base plus tard dans la journée, comme l'indiquent les contrats à terme sur les taux d'intérêt. Les investisseurs se pencheront sur les prévisions de la banque centrale américaine pour évaluer l'évolution des taux d'intérêt.

Alors que les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent actuellement une probabilité de 88 % d'une hausse des taux, DBS Research estime que les chances d'une pause ce soir sont "non négligeables", surtout si les actions des banques américaines "subissent une nouvelle baisse significative".

Les actions des banques régionales américaines ont plongé cette nuit après la faillite de la First Republic Bank.

"Les investisseurs n'ont pas pu se débarrasser des craintes d'une crise bancaire après la faillite de la First Republic Bank, la troisième banque américaine après la Silicon Valley Bank et la Signature Bank", a déclaré la DBS.

Les actions américaines ont reculé de plus de 1 %, tandis que les rendements ont chuté. Le rendement des obligations américaines à deux ans a baissé d'environ 20 points de base pour repasser sous la barre des 4 %.

La baisse du risque n'a pas aidé le dollar. Le Dollar Index a baissé mardi et a prolongé ses pertes en Asie.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable à un mois en roupie à 81,86 ; prime à terme à un mois onshore à 11 paisa ** Les contrats à terme de mai USD/INR NSE se sont établis mardi à 81,9625 ** La prime à terme USD/INR de mai est à 9,0 paisa ** L'Index du Dollar a baissé à 101.72 ** Brent à 75,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,44% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,4% à 18 141 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 791 millions de dollars le 28 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 34,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 avril.