La roupie indienne termine en hausse alors que le dollar s'affaiblit avant les résultats de la Fed

La roupie indienne s'est renforcée mercredi, aidée par une baisse généralisée du dollar américain avant la hausse de taux d'un quart de point attendue par la Réserve fédérale plus tard dans la journée et par une plus grande force des pairs asiatiques.

La roupie a clôturé en hausse de 0,08% à 81,8175 pour un dollar, contre 81,88 lors de la session précédente. L'indice du Dollar Index a baissé de 0,3%, alors que les données moroses sur l'emploi, l'impasse sur le plafond de la dette américaine et les incertitudes entourant les effondrements bancaires ont assombri les perspectives d'investissement et ont augmenté les paris pour une pause et un renversement plus rapide du cycle des taux d'intérêt. [USD/] Les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes sur la journée après avoir chuté de 5 % lors de la session précédente, les investisseurs s'inquiétant de la santé de l'économie américaine. [O/R] Pendant ce temps, la banque centrale indienne a probablement acheté des dollars via les banques du secteur public mercredi pour s'assurer que la roupie reste dans une fourchette étroite, ont déclaré des traders à Reuters. La chute de l'indice du dollar, la baisse des rendements obligataires et la vigueur des monnaies asiatiques ont donné de l'élan à la roupie indienne, a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche chez HDFC Securities. "Les risques liés à l'événement (de la Fed) sont toujours présents pour la roupie", a déclaré M. Parmar, ajoutant qu'une chute prolongée des prix du pétrole a également contribué à l'évolution de la monnaie indienne. L'attention se porte désormais sur la décision politique de la Fed. Alors que la banque centrale américaine relèvera très probablement ses taux de 25 points de base, les contrats à terme indiquent que la probabilité d'une pause a légèrement augmenté. "Les récents développements dans le secteur bancaire américain ont presque encouragé une pause après cette dernière hausse des taux, et les marchés ont entièrement évalué tout resserrement supplémentaire au-delà du mois de mai", ont déclaré les analystes d'ING dans une note. "Selon nous, la Fed préférera laisser la porte ouverte à un nouveau resserrement sur le papier.