La roupie indienne vue en baisse, les perspectives de taux de la Fed pèsent sur les pairs asiatiques

La roupie est vue aux alentours de 79,55 par dollar dans les premiers échanges, contre 79,45 mardi. Les marchés financiers indiens étaient fermés mercredi.

Mardi, la roupie a connu sa meilleure séance en un an, ce que les traders ont attribué à l'arrêt des positions longues en dollars et à un regain de discussions sur l'inclusion des obligations indiennes dans les indices mondiaux.

Le rallye "contre la tendance" de mardi sur la roupie "a été pour le moins surprenant", a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

Néanmoins, la roupie reste dans une ferme tendance baissière, et "il est très probable" que la session de mardi "était une aberration".

L'indice du dollar, se situait près de 109 et les devises asiatiques étaient globalement en baisse. L'aversion au risque et les rendements élevés du Trésor ont stimulé la demande pour le dollar, valeur refuge.

Les contrats à terme sur actions américaines ont étendu leurs pertes après que l'indice S&P 500 ait chuté pour la quatrième journée consécutive, tandis que les principales jauges asiatiques étaient en baisse jusqu'à 2 %.

La probabilité que le rythme rapide et continu des hausses de taux de la Fed pousse à un ralentissement économique, a pesé sur la demande d'actifs risqués. Les responsables de la Fed se sont opposés aux attentes d'un ralentissement du rythme des hausses de taux et au fait que la banque centrale américaine réduira ses taux plus tard dans l'année.

L'éventualité que la Banque centrale européenne opte pour une importante hausse des taux de 75 points de base ce mois-ci ne fait qu'exacerber le sentiment de risque. L'inflation globale de la zone euro pour le mois d'août a atteint un nouveau record, dépassant les attentes.

Entre-temps, les données publiées mercredi ont montré que l'économie indienne a progressé de 13,5 % au cours du trimestre d'avril à juin. Et, bien que la croissance soit à son rythme le plus rapide depuis un an, elle est inférieure aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

La roupie à l'ouverture devrait recevoir le soutien de l'effondrement des prix du pétrole.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 79,75 ; prime onshore à un mois à 20,5 paises ** Indice dollar en hausse à 108,96 ** Contrats à terme sur le Brent en baisse de 0,1% à 95,5 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,2%, rendement des obligations indiennes à 10 ans à 7,19% ** Contrats à terme SGX Nifty à un mois en baisse de 0,2% à 17 472 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 257,7 millions de dollars d'actions indiennes le 29 août.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu des obligations indiennes pour une valeur nette de 85,4 millions de dollars le 29 août.