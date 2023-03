La roupie pakistanaise atteint un niveau record, les obligations chutent alors que les négociations sur le financement du FMI s'éternisent.

La roupie a atteint un plancher record de 284 par dollar, selon les données d'Eikon, avant de regagner quelques pertes pour s'échanger à 279 par dollar. Les obligations internationales du pays ont chuté de plus de 3 cents par dollar.

La monnaie a glissé après des retards dans un accord entre le Pakistan et le Fonds monétaire international que les parties négocient depuis le début du mois dernier.

"Un retard dans le financement du FMI crée une incertitude sur le marché des devises", a déclaré Mohammed Sohail de Topline Securities, une maison de courtage basée à Karachi.

Le financement du FMI est essentiel pour l'économie d'Asie du Sud, qui a connu des turbulences économiques, afin de débloquer d'autres financements externes bilatéraux et multilatéraux.

Les réserves de change de la banque centrale du Pakistan ont chuté à des niveaux à peine suffisants pour couvrir trois semaines d'importations.

Le passage à un régime de taux de change basé sur le marché figure parmi les mesures que le FMI souhaite que le Pakistan prenne pour passer sa neuvième revue.

Si cette mesure est approuvée par son conseil d'administration, elle permettra de débloquer une tranche de financement de plus d'un milliard de dollars qui a été retardée depuis la fin de l'année dernière en raison d'un cadre politique.

Les conditions préalables du créancier visent à garantir que le Pakistan réduise son déficit fiscal avant son budget annuel aux alentours de juin.

Le Pakistan a déjà pris la plupart des autres mesures préalables, qui comprenaient des hausses des tarifs des carburants et de l'énergie, le retrait des subventions dans les secteurs de l'exportation et de l'électricité, et la génération de plus de revenus par le biais de nouvelles taxes dans un budget supplémentaire.

Les ajustements fiscaux exigés par tout accord risquent toutefois d'aggraver une inflation record, qui a atteint 31,5 % en glissement annuel en février, selon les analystes.

Les engagements de financement extérieur bilatéral et multilatéral et le relèvement des taux directeurs sont deux autres demandes du FMI auxquelles le Pakistan doit encore répondre.

La Chine, alliée de longue date, est le seul pays à avoir refinancé 700 millions de dollars à Islamabad.

S'exprimant lors d'un point de presse régulier du ministère chinois des affaires étrangères jeudi à Pékin, la porte-parole Mao Ning a déclaré que la Chine et le Pakistan étaient "des partenaires stratégiques de tous les temps et des amis solides" et a appelé tous les créanciers à "agir ensemble et à jouer un rôle constructif dans la stabilisation de l'économie et de la société pakistanaises."

Les obligations internationales du Pakistan ont subi de fortes baisses.

Certaines émissions ont perdu plus de 3 cents par dollar et la prime exigée par les investisseurs pour détenir les obligations par rapport aux bons du Trésor américain a fortement augmenté, les deux ayant atteint des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis début janvier.

La banque centrale du Pakistan devrait augmenter son taux directeur de 200 points de base lors d'une réunion hors cycle jeudi, selon un sondage Reuters. La State Bank of Pakistan (SBP) a déjà relevé ses taux de 725 points de base depuis janvier 2022.