La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse lundi, stimulée par le climat de risque positif suite au rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 81,75 pour le dollar américain, contre 81,80 lors de la session précédente.

Les actions asiatiques ont suivi leurs homologues américaines après que le rapport sur l'emploi ait quelque peu apaisé les inquiétudes concernant les perspectives économiques.

L'économie américaine a créé 253 000 emplois en avril, tandis que le taux de chômage a baissé de manière inattendue à 3,4 %, son niveau le plus bas depuis plus de 50 ans. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à 180 000 créations d'emplois et à un taux de chômage de 3,6 %. Les salaires ont augmenté de 0,5 %, alors que les économistes prévoyaient une hausse de 0,3 %.

"Le rapport a été solide comme le roc, remettant en question les attentes selon lesquelles l'environnement macroéconomique s'affaiblirait de manière significative au deuxième trimestre, sans aucune preuve que les récentes tensions bancaires et les rapports sur le resserrement des critères de prêt aient nui à l'embauche", a déclaré ANZ dans une note.

Les rendements obligataires américains ont augmenté vendredi à la suite de ces données. Les attentes concernant l'action de la Réserve fédérale lors de la réunion de juin sont toutefois restées globalement inchangées.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent qu'il y a plus de 90 % de chances que la Fed fasse une pause lors de la réunion de juin. ANZ a averti que si la dynamique du marché du travail est maintenue, une nouvelle augmentation de 25 points de base lors de la réunion de juin sera envisageable.

La force du rapport a démontré que la Fed n'est pas en mesure de renoncer à son objectif de resserrement, a déclaré ANZ.

L'attention se porte à présent sur les données relatives à l'inflation américaine prévues mercredi, les économistes s'attendant à une augmentation de 0,4 % du taux d'inflation de base d'un mois sur l'autre.

"Pour la roupie, cette semaine, il est difficile de voir comment elle peut dépasser 81,65-81,95 (la fourchette de la semaine dernière)", a déclaré un négociant au comptant.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 81,84 ; prime à terme à un mois onshore à 10,5 paise ** Contrat à terme USD/INR NSE mai réglé vendredi à 81,8325 ** Prime à terme USD/INR mai à 7,0 paise ** Dollar Index en baisse à 101.16 ** Brent en baisse de 0,1% à 75,2 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,43% ** SGX Nifty à plus court terme en hausse de 0,2% à 18 156 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté un montant net de 169,7 millions de dollars d'actions indiennes le 3 mai.

** Les investisseurs étrangers ont vendu pour 139,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 3 mai, selon les données.