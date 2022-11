La roupie pourrait ouvrir en hausse en raison de la baisse des prix du pétrole, les cambistes asiatiques

La roupie est estimée à 81,05-81,10 par dollar dans les échanges d'ouverture, contre 81,26 lundi.

Le contrat à terme non livrable USD/INR d'un mois se situait aux alentours de 81,20, soit environ 20 paisa de moins qu'à la fin des heures normales de négociation de gré à gré (OTC).

Sur le marché offshore, le vent contraire des positions longues en cours de dénouement pèse sur le dollar, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai. Cela, ainsi que les prix du pétrole, devrait aider la roupie après la session agitée de lundi, a déclaré le trader.

Lundi, la roupie a ouvert à un sommet de sept semaines à 80,52, mais a connu une chute rapide par la suite pour passer sous les 81,00. La demande de dollars de la part d'un grand conglomérat et les stop losses ont été cités pour le retournement de la roupie.

Les indices asiatiques étaient principalement positifs pour la roupie, le won coréen et le yuan chinois étant en hausse. Les perspectives à court terme pour les devises asiatiques se sont améliorées dans une certaine mesure grâce à l'espoir que la Réserve fédérale américaine réduise le rythme des hausses de taux.

Dans la nuit, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que la banque centrale américaine ralentirait probablement bientôt ses hausses de taux, mais a souligné qu'elle avait "du travail supplémentaire à faire", un jour après que le gouverneur Christopher Waller ait déclaré que le point final du cycle était "très loin".

Les prix du pétrole ont étendu leurs pertes en Asie après que l'OPEP ait réduit ses prévisions de demande pour 2022.

L'inflation annuelle de détail de l'Inde s'est atténuée pour atteindre son plus bas niveau en trois mois, à 6,77 %, en octobre, en raison d'une hausse plus lente des prix des aliments et d'effets de base plus élevés. La lecture était largement conforme aux attentes et ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la roupie, selon les traders.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 81,2 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 16,5 paises.

** Les contrats à terme USD/INR NSE de novembre se sont établis lundi à 81,3225.

** Prime des contrats à terme USD/INR Nov à 6,5 paise

** Dollar Index à 106,92

** Contrats à terme sur le Brent à 92,9 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,88%.

** Les contrats à terme SGX Nifty nearest-month augmentent de 0,3% à 18 443.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 857,6 millions de dollars le 11 novembre.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 39,9 millions de dollars le 11 novembre.