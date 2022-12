La roupie pourrait ouvrir en légère baisse, risque de tomber sous un support clé

La roupie devrait se situer autour de 82,85-82,88 à l'ouverture, contre 82,81 lors de la session précédente.

Il semble que ce sera une autre session où de l'aide sera nécessaire pour empêcher la roupie de tomber sous 83, a déclaré un trader d'une banque privée basée à Mumbai. Il n'y a rien de négatif dans les indices en provenance d'Asie, mais la demande incessante de dollars et la hausse des prix du pétrole "seront un problème", a déclaré le trader.

Les banques du secteur public vendent régulièrement des dollars ces derniers temps, lorsque la roupie tombe près des niveaux 82,85-82,90. Quelques traders estiment que c'est probablement sur ordre de la Reserve Bank of India.

Les monnaies asiatiques étaient pour la plupart en hausse, tandis que le Dollar Index était en baisse à 103,98 sur le dos du positif. Hong Kong a mené les actions asiatiques à la hausse après un rallye nocturne de l'indice S&P 500.

La confiance des consommateurs américains a atteint un sommet de huit mois en décembre, ce qui a contribué à relancer l'appétit pour le risque.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté en Asie après avoir grimpé de 2,8 % mercredi. Le pétrole brut Brent se situe maintenant à près de 82,50 $, soit 10 % de plus que son récent plancher. [O/R]

Les données américaines attendues plus tard dans la journée et vendredi, y compris la lecture finale du PIB du troisième trimestre, aideront les investisseurs à évaluer comment la plus grande économie du monde s'en sort face aux hausses de taux agressives de la Réserve fédérale.

Les perspectives sur l'USD/INR semblent "haussières", 83,00 étant le principal niveau de résistance, a déclaré Dilip Parmar, analyste chez HDFC Securities, dans une note. Le franchissement du niveau de 83 ouvrira la voie à 83,77, a-t-il ajouté.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrats à terme non livrables d'un mois sur la roupie à 82,98 ; prime des contrats à terme onshore d'un mois à 13,25 paises ** Contrats à terme USD/INR NSE Dec réglés mercredi à 82,8175 ** Prime des contrats à terme USD/INR Dec de 2,0 paises ** Dollar Index en baisse à 103.96 ** Brent en hausse de 0,6 % à 82,7 $ le baril ** Rendement de l'obligation américaine à dix ans à 3,6480 % ** SGX Nifty nearest-month futures en hausse de 0,6 % à 18 356 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 147,1 millions de dollars d'actions indiennes le 20 décembre.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour une valeur nette de $0.9mln d'obligations indiennes le 20 déc.