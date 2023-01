La roupie pourrait se raffermir au-delà de 81/USD, les rendements obligataires pourraient augmenter à l'approche du budget.

Avec une semaine écourtée par les vacances en Inde, le Nouvel An chinois, et aucune publication de données majeures à l'exception des impressions sur la croissance économique et la consommation aux États-Unis vers la fin de la semaine, les participants au marché garderont un œil sur les entrées de portefeuilles étrangers sur les marchés indiens.

La roupie a augmenté pour la deuxième semaine consécutive, gagnant 0,25 % par rapport à la semaine dernière pour terminer à 81,12 par dollar le 20 janvier, alors que le billet vert a glissé en raison de la faiblesse des données américaines.

L'unité locale devrait poursuivre sur sa lancée et s'échanger dans une large fourchette 80,50-81,50 cette semaine, selon les analystes.

"La roupie devrait s'apprécier, mais elle pourrait ne pas dépasser 80,50-80,75 car la banque centrale pourrait intervenir à ces niveaux", a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises chez SMC Global Securities.

Malgré les flux d'entreprises sur le marché, les investissements étrangers réguliers dans les actions sont plus importants, il semble donc approprié pour la roupie de se négocier autour de ces niveaux, a ajouté Biswas.

Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont retiré environ 1,9 milliard de dollars des actions indiennes depuis le début de l'année, tandis que les obligations ont reçu un petit afflux.

Pendant ce temps, le rendement obligataire de référence de l'Inde a terminé à 7,3478 % vendredi, après avoir gagné 5 points de base (pb) la semaine dernière, après avoir diminué de 7 pb la semaine précédente.

Les participants au marché s'attendent à ce que le rendement obligataire de référence se négocie dans la fourchette 7,30%-7,40% cette semaine.

"Le marché est prudent et sous pression, car nous sommes susceptibles de voir un calendrier d'emprunts lourd dans une année où il peut y avoir quelques inquiétudes sur la demande", a déclaré Rajeev Pawar, responsable de la trésorerie chez Ujjan Small Finance Bank.

Le gouvernement présentera le budget de l'union pour la prochaine année fiscale le 1er février, mais les investisseurs se concentreront principalement sur la trajectoire de consolidation fiscale et le calendrier d'emprunt brut.

La plupart des banques étrangères s'attendent à une offre brute de l'ordre de 15,50 trillions de roupies à 16,80 trillions de roupies (191 milliards de dollars à 207 milliards de dollars), les estimations de Barclays et Goldman Sachs se situant du côté supérieur.

Néanmoins, les rendements des obligations d'État à plus court terme devraient continuer à baisser en raison des paris sur un changement de la politique monétaire américaine plus tard dans l'année et de l'accélération des achats d'obligations par les banques étrangères en 2023, selon les analystes.

Les traders garderont également un œil sur la demande pour la toute première émission d'obligations vertes souveraines de l'Inde. La Reserve Bank of India mettra aux enchères mercredi 40 milliards de roupies chacune d'obligations vertes à cinq et dix ans.

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

* U.S. Jan S&P Global Mfg PMI Flash - 24 janvier, mardi (8:15p.m. IST) * U.S. Q4 GDP Advance - 26 janvier, jeudi (7:00 p.m. IST) * U.S. Dec Core PCE Price Index - 27 janvier, vendredi (7:00 p.m. IST) * U.S. Dec Consumption - 27 janvier, vendredi (7:00 p.m. IST)

($1 = 81.0960 roupies indiennes)