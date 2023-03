La roupie indienne s'est affaiblie mercredi, le ton hawkish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant ravivé les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 50 points de base (pb) dès ce mois-ci.

Reprenant les échanges après un jour de vacances, la roupie a chuté à 82,1275 pour un dollar à 10:34 IST par rapport à sa clôture précédente de 81,91.

La monnaie venait à peine de sortir d'une zone de négociation étroite et de se renforcer au-delà de 82 pour un dollar pour la première fois en un mois vendredi dernier.

Powell, dans un discours devant les parlementaires cette nuit, a déclaré que les récentes données économiques plus fortes que prévu aux États-Unis suggèrent que le niveau final des taux d'intérêt pourrait être plus élevé que prévu.

"Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux.

Il s'agissait des premiers commentaires de M. Powell à la suite des chiffres plus élevés que prévu de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis en janvier, qui avaient amené les marchés à s'attendre à environ trois hausses supplémentaires de 25 points de base.

Toutefois, après le discours, la probabilité d'une hausse d'un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion de mars est passée à 73 %, contre 31,4 % la veille, selon l'outil FedWatch du CME.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient que les taux américains dépasseront 5,65 % en septembre et se maintiendront au-dessus de 5,5 % jusqu'en 2023.

Les marchés attendront les chiffres de l'emploi américain de vendredi et les chiffres de l'inflation prévus la semaine prochaine.

"Nous maintenons notre prévision d'une hausse de 25 points de base, mais nous serons prêts à changer d'avis la semaine prochaine si les données continuent de surprendre à la hausse", ont écrit les analystes de DBS dans une note.

Le Dollar Index a atteint son plus haut niveau depuis trois mois à 105,830. Les rendements obligataires américains ont grimpé en flèche, les taux à 2 ans et à 10 ans dépassant respectivement 5 % et 4 %.

Les actions et les devises asiatiques ont chuté, le yuan chinois ayant atteint son plus bas niveau en deux mois. [EMRG/FRX]