La roupie reste dans une fourchette étroite alors que l'intervention de la RBI freine la spéculation.

La roupie a ouvert inchangée à 82,3500 par dollar américain et s'échangeait à 82,3475 à 0515 GMT. Depuis qu'elle a atteint un niveau record de 82,6825 lundi dernier, la roupie est restée principalement dans une fourchette de prix, la RBI ayant probablement vendu des dollars.

La "RBI pourrait poursuivre sa protection de certains niveaux", a déclaré Anil Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors.

Il s'agit probablement de la fourchette 82,30-82,40 où la roupie a passé pas mal de temps la semaine dernière.

La roupie n'ayant "rien fait" au cours des derniers jours, "il est naturel" que l'activité spéculative ait diminué, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

"Nous pourrions avoir une semaine tranquille à moins d'un grand mouvement sur les rendements américains".

Les rendements du Trésor, tant à long terme qu'à court terme, oscillaient juste en dessous des sommets pluriannuels. La perspective de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale pèse sur la demande d'obligations.

Le Dollar Index, quant à lui, a légèrement baissé, plombé par la reprise de la livre sterling. La devise britannique a augmenté lundi suite au revirement partiel du Premier ministre britannique Liz Truss concernant son plan économique.

Le calendrier des données américaines est un peu léger cette semaine, avec les chiffres de la production industrielle et du logement. Les commentaires d'un certain nombre d'intervenants de la Fed qui doivent s'exprimer cette semaine seront plus intéressants.

Les actions asiatiques ont glissé pour commencer la semaine. Les actions indiennes ont ouvert en baisse mais ont récupéré leurs pertes et se sont échangées en hausse de 0,4 %. L'indice indien, le BSE Sensex, est presque plat depuis le début de l'année, comparé à la baisse de près de 25 % de l'indice S&P 500 et à la chute de 30 % de l'indice MSCI des actions des marchés émergents.

Les primes à terme de la roupie ont chuté, prolongeant le plongeon de la semaine dernière.