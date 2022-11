La roupie reste stable en semaine, les primes chutent ; les données américaines clés sont au centre de l'attention.

La roupie a grimpé à 82,44 par dollar américain vendredi, contre 82,88 lors de la session précédente. La roupie a reçu un coup de pouce de la reprise du yuan, sur les espoirs d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine et d'un assouplissement par Pékin des restrictions sur les pandémies.

Le yuan offshore a augmenté de 0,8% à 7,2684 pour un dollar. L'indice boursier chinois, le Shanghai Composite, a grimpé de 2,5 %.

Sur une base hebdomadaire, la roupie a été à peine modifiée. La roupie a stagné malgré les résultats de la politique de la Réserve fédérale américaine qui ont alimenté une hausse des rendements du Trésor et augmenté les chances d'un taux terminal plus élevé.

L'attention se tourne maintenant vers les données sur l'emploi aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée, puis vers le rapport critique sur l'inflation la semaine prochaine.

Les données sur l'emploi aideront les traders à évaluer comment le marché du travail réagit aux hausses de taux de la Fed, tandis que le rapport sur l'inflation, jeudi prochain, permettra d'évaluer s'il y a eu un relâchement des pressions sur les prix.

"Les données sur l'emploi américain d'aujourd'hui pourraient provoquer une certaine volatilité, surtout si les chiffres de la croissance des salaires s'avèrent très divergents (par rapport aux attentes)", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une hausse des salaires de 0,3 % en glissement mensuel et à 200 000 créations d'emplois.

Les primes de la roupie ont baissé cette semaine, suivant la hausse des rendements du Trésor. Le taux à terme implicite USD/INR à 1 an a baissé à 2,25 % contre environ 2,40 % la semaine dernière.

Selon les analystes, la chute des primes à terme à un niveau proche de leur plus bas niveau depuis plus de dix ans incite les importateurs à opter pour des couvertures plus longues.