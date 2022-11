La roupie reste stable, la demande de dollars annulant l'effet positif de la chute du pétrole.

La roupie était à 81,6650 par dollar, contre sa clôture précédente de 81,65. La monnaie a baissé de 1% dans des échanges volatils depuis le début de la semaine, cédant la moitié de ses gains de la semaine dernière dans le sillage des données légèrement molles sur l'inflation aux États-Unis.

Il existe une demande persistante de dollars de la part des importateurs de pétrole et d'autres entreprises, ont déclaré les cambistes.

"Toute baisse de l'USD/INR est rachetée cette semaine", a déclaré Ritesh Agarwal, responsable de la trésorerie à la CTBC Bank.

Lorsque la paire est tombée près de 80,5 lundi, il est devenu extrêmement intéressant pour les importateurs de commencer à se couvrir après avoir été en position de perte pendant un certain temps, a ajouté Agarwal.

Il s'attend à ce que la roupie s'affaiblisse jusqu'à 82 dès la semaine prochaine. La roupie s'est négociée pour la dernière fois dans la zone des 80 à la mi-septembre.

Les devises asiatiques étaient pour la plupart en hausse, le yuan onshore ayant augmenté suite à une fixation plus ferme du point médian par la banque centrale chinoise, tandis que les actions régionales grimpaient.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont plongé de plus de 3 % au cours de la nuit pour passer sous la barre des 90 $ le baril en raison des inquiétudes concernant la demande dues à l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine et des craintes de hausses plus agressives des taux d'intérêt américains. Le pétrole était stable à 90,4 $ dans les premiers échanges asiatiques. [O/R]

La baisse des prix du brut est de bon augure non seulement pour l'Inde, mais aussi pour la plupart des pays d'Asie, car la majorité d'entre eux sont des pays importateurs de pétrole.

Le Dollar Index s'est légèrement détendu, après avoir reçu le soutien d'un autre responsable de la Fed qui a déçu les attentes des investisseurs quant à une pause dans la hausse des taux. [FRX/]

Les rendements obligataires américains se sont également raffermis alors que le président de la Fed de St Louis, James Bullard, a déclaré que même avec des hypothèses dovish, le taux des fonds doit augmenter à au moins 5-5,25% pour freiner l'inflation, qui est actuellement de 3,75%-4%.