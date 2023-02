La roupie s'apprête à subir des pertes importantes en raison des paris sur les hausses de taux de la Fed.

Le forward non livrable d'un mois suggère que la roupie ouvrira à 82,35-82,40 pour le dollar, contre 81,8275 lors de la session précédente.

Le Dollar Index et les rendements du Trésor se sont envolés vendredi après que l'économie américaine ait créé plus de deux fois et demie plus d'emplois que ce que les économistes avaient prévu. Le taux de chômage a baissé à son plus bas niveau depuis plus de 50 ans.

Les données ont rendu presque certain que la Fed relèverait à nouveau les taux d'intérêt lors de sa réunion de mars, selon les contrats à terme du CME, tandis que la probabilité d'une hausse lors de la réunion de mai a presque doublé. Les prévisions du taux final de la Fed ont légèrement dépassé les 5 %, selon les contrats à terme.

Le rapport sur l'emploi a fourni des preuves de la poursuite de l'expansion économique en janvier, a déclaré Goldman Sachs dans une note.

"Nous continuons à prévoir deux autres hausses de 25 points de base du taux des fonds fédéraux en mars et en mai, et nous continuons à ne prévoir aucune baisse de taux en 2023."

L'appel de Goldman Sachs pour aucune réduction de taux cette année se compare aux contrats à terme du CME indiquant des réductions de taux peu profondes plus tard cette année.

Le rendement du Trésor à 2 ans a encore augmenté dans les échanges en Asie, atteignant 4,35 %. Il est désormais supérieur de près de 30 points de base à son niveau le plus bas de la semaine dernière.

Le baht thaïlandais, le won coréen et la roupie indonésienne étaient en baisse de 1 % à 1,7 %.

Il était tout à fait probable que la roupie tombe sous les 82,50 lundi, compte tenu de l'ampleur des pertes des devises asiatiques, a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

"Les prix du pétrole sont très positifs pour la roupie, mais nous doutons que cela ait un impact important", a déclaré le trader.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 2,7 % vendredi à près de 80 dollars le baril.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie à un mois non livrable à 82,46 ; prime à un mois à terre à 12 paises.

** Les contrats à terme USD/INR NSE Feb se sont établis vendredi à 82,0150.

** Prime du contrat à terme USD/INR Feb à 8.0 paise

** Dollar Index à 103,140

** Contrats à terme sur le Brent à 80 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,56%.

** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0,1% à 17.829

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 443,9 millions de dollars le 2 février.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 118,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 2 février.