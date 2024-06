Un Parlement européen plus à droite rendra plus difficile l'adoption de politiques européennes ambitieuses en matière de climat, mais la majorité des politiques vertes actuelles de l'Europe, qui sont à l'avant-garde au niveau mondial, devraient rester en place, ont déclaré des législateurs, des fonctionnaires et des analystes. Les résultats provisoires des élections européennes de dimanche soir montrent que les partis centristes conservent la majorité, mais que les partis de droite et d'extrême droite, sceptiques à l'égard des politiques environnementales du "Green Deal" de l'UE, gagnent du terrain et que les partis écologistes subissent de lourdes pertes.

"Je ne pense pas que nous ferons marche arrière sur les politiques (climatiques). Mais je pense qu'il sera plus compliqué de faire décoller de nouvelles politiques", a déclaré à Reuters Bas Eickhout, chef du groupe parlementaire des Verts au Parlement européen.

Les mesures climatiques de l'UE au cours des cinq prochaines années dépendront de la nouvelle Commission européenne, qui est chargée de proposer les lois de l'UE. Toutefois, le Parlement européen nouvellement élu aura son mot à dire sur chaque nouvelle politique verte.

Le résultat des élections de dimanche indique qu'il sera plus difficile d'approuver de nouvelles mesures européennes en matière de climat.

"Toutes les nouvelles politiques seront plus difficiles à adopter. Mais un retour en arrière est très peu probable", a déclaré à Reuters Krzysztof Bolesta, secrétaire d'État polonais au climat.

"Il est possible que les nouvelles ambitions soient retardées, principalement pour des raisons populistes", a convenu Julian Popov, qui était jusqu'en avril le ministre de l'environnement de la Bulgarie, membre de l'UE.

Cela pourrait avoir des conséquences sur le prochain objectif climatique de l'UE pour 2040, nécessaire pour orienter l'UE vers son objectif d'émissions nettes nulles pour 2050. La Commission européenne a suggéré que l'objectif de 2040 soit une réduction ambitieuse de 90 % des émissions, mais il doit être approuvé par les États membres et le Parlement.

La prochaine Commission européenne et le prochain Parlement devront également prendre des décisions difficiles sur l'opportunité d'introduire de nouvelles politiques pour pousser les industries à atteindre l'objectif de 2040. Cela inclut l'agriculture, un secteur dont les émissions ont à peine diminué depuis 2005. Mais après des mois de manifestations dans toute l'Europe de la part d'agriculteurs en colère, il y a peu d'appétit politique pour cibler le secteur avec de nouvelles règles, surtout si le coût de leur mise en conformité fait augmenter les prix des denrées alimentaires pour des citoyens déjà confrontés à la plus forte hausse du coût de la vie depuis une génération.

PAS DE GRAND VIRAGE

Si les nouvelles mesures climatiques risquent d'être plus difficiles à mettre en œuvre, il serait juridiquement difficile de revenir sur les dizaines de politiques climatiques adoptées par l'Union européenne au cours des cinq dernières années. Ces politiques, qui comprennent des objectifs en matière d'énergies renouvelables et un régime renforcé de tarification du carbone pour l'électricité et l'industrie, sont inscrites dans la législation européenne et sont déjà mises en œuvre dans les 27 États membres de l'Union. Nombre d'entre elles portent déjà leurs fruits. Les émissions de l'UE ont diminué de près d'un tiers par rapport aux niveaux de 1990, et l'Europe installe des capacités d'énergie éolienne et solaire à une vitesse record.

Pourtant, au cours de la campagne électorale, la droite a multiplié les appels à la suppression de certaines politiques du "Green Deal", avec pour cible principale l'interdiction des nouvelles voitures à essence et à diesel prévue pour 2035 par l'Union européenne. Cette politique est assortie d'une clause de révision en 2026, sur laquelle le Parlement aura son mot à dire.

"Il s'agit d'une folie idéologique qui doit absolument être corrigée", a déclaré le Premier ministre italien Georgia Meloni au magazine en ligne Open la semaine dernière. Trois diplomates de l'UE ont souligné que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, subira une forte pression pour affaiblir la politique automobile 2035, y compris de la part de certains législateurs de son Parti populaire européen de centre-droit qui veulent la supprimer. Mme Von der Leyen a besoin du soutien d'une majorité de législateurs au sein du nouveau Parlement européen pour obtenir un second mandat.

Selon des fonctionnaires et des analystes, il est toutefois peu probable qu'elle revienne sur sa politique climatique. Cela s'explique en partie par le fait que les mesures climatiques existantes de l'UE s'additionnent pour atteindre l'objectif climatique de 2030 - réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 - que les gouvernements nationaux et les législateurs ont tous deux approuvé dans la législation de l'UE.

"Il pourrait bien y avoir des changements dans les différents textes législatifs, mais ce qui sera important à observer, c'est la manière dont tout cela s'additionne", a déclaré Mats Engström, chercheur principal du groupe de réflexion European Council on Foreign Relations (Conseil européen des relations étrangères).

Contrairement aux dernières élections européennes de 2019, au cours desquelles des millions de jeunes manifestants pour le climat sont descendus dans les rues d'Europe, la campagne de cette année a vu la question du changement climatique supplantée par d'autres sujets, tels que l'immigration, les difficultés économiques et les industries européennes en proie à des problèmes. Selon la Banque européenne d'investissement, la réalisation de l'objectif climatique de l'UE pour 2030 nécessitera des investissements de 1 000 milliards d'euros par an, soit une augmentation d'environ 356 milliards d'euros par an par rapport à la période 2010-2020.

L'investissement dans les industries locales était une promesse de campagne pour l'ensemble du spectre politique, alors que la concurrence avec les États-Unis et la Chine s'intensifie pour la production de technologies vertes telles que l'acier à faible teneur en carbone et les voitures électriques. Selon certains analystes, l'UE devrait ainsi adopter davantage de fonds et de politiques pour soutenir des projets respectueux du climat, mais en mettant l'accent sur l'aide à l'industrie, plutôt que sur le fait d'être "vert" et "propre".

S'il s'agit de développer la fabrication de technologies vertes ici en Europe, cela pourrait se faire au nom de la "compétitivité industrielle" et non pour le climat", a déclaré Linda Kalcher, directrice exécutive du groupe de réflexion Strategic Perspectives.

"Il se pourrait que la rhétorique change, mais que l'action sur le terrain reste la même", a déclaré Mme Kalcher.