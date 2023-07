(Remaniement pour corriger la ponctuation au paragraphe 4)

Par David Stanway

SINGAPOUR (Reuters) - Les projets d'extraction de minerais des fonds marins devraient être suspendus la semaine prochaine lors d'une réunion de l'organisme des Nations unies chargé de réguler le secteur, les risques environnementaux et économiques menaçant de faire échouer l'industrie avant même qu'elle ne démarre.

Les groupes de défense de l'environnement s'attendent à ce que la réunion de l'Autorité internationale des fonds marins (ISA), qui se tiendra la semaine prochaine à Kingston, en Jamaïque, ne permette pas d'autoriser l'exploitation minière dans l'immédiat. Les pays discuteront également d'un moratoire dans le courant du mois, afin de s'assurer que les projets ne se réalisent pas sans garanties.

Les compagnies minières affirment que les fonds marins sont potentiellement riches en métaux tels que le nickel et le cobalt, utilisés dans les batteries des véhicules électriques, et que leur extraction contribuera à la transition énergétique mondiale.

Tout retard dans l'octroi des permis nuira aux perspectives de la société canadienne The Metals Company (TMC), qui a mené des efforts pour exploiter les minéraux des fonds marins dans le Pacifique. L'entreprise n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les groupes de défense de l'environnement avertissent que l'utilisation de machines lourdes pour extraire les "nodules polymétalliques" des fonds marins pourrait causer des dommages irréparables aux écosystèmes marins, en détruisant les habitats, en remuant les sédiments et en perturbant les itinéraires migratoires.

La TMC affirme que l'exploitation minière en eaux profondes aura un certain impact écologique, mais qu'elle sera moins dommageable que l'extraction terrestre.

Au cœur des discussions se trouve une faille connue sous le nom de "règle des deux ans", qui stipule que le conseil de l'ISA doit "examiner et approuver provisoirement" les demandes deux ans après leur dépôt, même s'il n'a pas encore finalisé les réglementations correspondantes. L'île de Nauru dans le Pacifique, l'État qui parraine la TMC, a déclenché cette faille en juillet 2021.

Nauru a indiqué qu'il soumettrait un "plan de travail" au comité technique de l'ISA cette année, mais le comité ne devrait pas recommander officiellement l'approbation, a déclaré Sian Owen de la Deep Sea Conservation Coalition, un groupe environnemental non gouvernemental.

"Cela reflète l'élan croissant, au niveau mondial et au sein du Conseil de l'ISA, en faveur d'une pause", a-t-elle déclaré lors d'une réunion d'information. L'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont demandé un moratoire, tandis que la France est favorable à une interdiction pure et simple.

L'ISA est responsable de l'exploration des zones maritimes situées au-delà des juridictions nationales, et ses décisions n'empêchent pas les pays de chercher des minéraux dans leurs propres eaux territoriales. La Norvège a récemment annoncé son intention d'ouvrir 280 000 kilomètres carrés (108 000 miles carrés) à l'exploration.

Au-delà de l'impact environnemental, la flambée des coûts et l'incertitude des retombées économiques pourraient également décourager les investisseurs.

"Le fait est que personne n'a jamais exploité les fonds marins à des fins commerciales importantes", a déclaré Victor Vescovo, un investisseur et explorateur des grands fonds marins qui participera à la réunion.

"Je pense que ce ne sont pas les préoccupations environnementales, ni même les pressions politiques, qui les arrêteraient, mais le poids du risque financier et des mauvais résultats qui se produiraient à ces profondeurs d'exploitation incroyablement difficiles.