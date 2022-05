La rupture de l'ancrage du dollar avec le stablecoin "TerraUST" touche l'ensemble de la cryptosphère

Les stablecoins sont des jetons numériques arrimés à la valeur d'actifs traditionnels, comme le dollar américain. Ils sont populaires en tant que havres de sécurité en période de turbulences sur les marchés des cryptomonnaies et constituent un moyen d'échange courant, souvent utilisé par les traders pour déplacer des fonds et spéculer sur d'autres cryptomonnaies.

TerraUSD, un soi-disant stablecoin algorithmique qui est actuellement le quatrième plus grand par la capitalisation du marché, a cassé mardi son attache 1:1 au dollar et est tombé jusqu'à 0,67 $, selon le site de prix Coingecko.

Le jeton s'est fait connaître au début de l'année lorsque la fondation à but non lucratif Luna Foundation Guard, une filiale de Terraform Labs, la société derrière TerraUSD, a promis d'amasser 10 milliards de dollars en bitcoins pour soutenir son ancrage au dollar.

Contrairement à d'autres monnaies stables qui ont des réserves en actifs traditionnels, TerraUSD maintient son ancrage grâce à un algorithme qui modère l'offre et la demande dans un processus complexe impliquant l'utilisation d'un autre jeton d'équilibrage, Luna.

Luna Foundation Guard a déclaré dans un tweet lundi qu'elle défendrait l'ancrage en dollars de TerraUSD par le biais de prêts d'un montant de 1,5 milliard de dollars aux sociétés de négoce hors cote, la moitié en bitcoins et l'autre moitié en TerraUSD.

Luna Foundation Guard et Terraform Labs n'ont pas pu être joints pour des commentaires.

Justin d'Anethan institutional, directeur des ventes chez Amber Group, a déclaré que l'utilisation du bitcoin comme réserve avait créé un cercle vicieux pour TerraUSD, avec des effondrements des deux jetons entraînant l'autre à la baisse.

"Le bitcoin baisse car il est vendu pour défendre un écosystème qui souffre, l'écosystème qui souffre crée encore plus de panique sur (TerraUSD), ce qui pèse sur le token Luna, ce qui oblige la fondation à utiliser plus de réserves pour compléter et défendre la parité", a-t-il ajouté.

"Ce n'est pas une situation amusante à vivre".

Mardi matin, le bitcoin est passé sous la barre des 30 000 dollars pour la première fois depuis juillet 2021, chutant aux côtés d'autres actifs traditionnels "sans risque" tels que les valeurs technologiques, mais également alourdis par le selloff de TerraUSD.

Les analystes de QCP Capital de Singapour ont déclaré dans une note que si le bitcoin se maintenait actuellement à un niveau de support clé, "il y a un risque de queue important provenant de la dé-peg (TerraUSD) ainsi que des préoccupations macroéconomiques."