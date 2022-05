La saison des incendies entraîne une demande de spectacles de drones pour remplacer les feux d'artifice du 4 juillet

En réponse, trois communautés situées à la frontière entre la Californie et le Nevada abandonnent le traditionnel spectacle de feux d'artifice pour la fête de l'Indépendance des États-Unis ce 4 juillet au profit d'un spectacle de lumière par drone, une tendance croissante à travers les États-Unis qui a submergé les entreprises de drones.

La conversation que nous avons eue était la suivante : "Est-ce que lancer des objets lumineux dans le ciel en pleine saison des incendies est la meilleure chose à faire pour nous ?", a déclaré Andy Chapman, président du Incline Village Crystal Bay Visitors Bureau, qui coordonne le spectacle du 4 juillet pour Incline Village, Nevada.

Les États de l'Ouest connaissant une sécheresse historique, certaines villes rejettent les feux d'artifice en raison du risque d'incendie, même si presque tous les feux d'artifice civiques sont surveillés en toute sécurité par les pompiers.

Incline Village et les villes californiennes voisines de Kings Beach et Tahoe City ont opté pour les drones après que l'incendie Caldor ait brûlé pendant 69 jours, roussissant 221 835 acres, détruisant 1 003 structures et forçant l'évacuation de 50 000 personnes.

Lors d'un spectacle typique de drones, il n'y a pas de bombes qui éclatent dans l'air mais des dizaines ou des centaines de minuscules machines volantes éclairées qui exécutent des manœuvres en musique, formant des dessins improbables, multicolores et changeants suspendus dans le ciel nocturne.

Les dizaines de spectacles de drones prévus cette année pour le 4 juillet ne représentent qu'une fraction des 16 000 spectacles que l'industrie des feux d'artifice estime devoir organiser pour la fête.

Jeff Clarmo, vice-président des ventes de Pixis Drones, a déclaré que son entreprise recevait des demandes de renseignements tous les jours et qu'il répondait aux appelants qu'il ne pouvait pas les aider.

Sky Elements Drone Shows présentera 20 à 25 spectacles autour du 4 juillet cette année, contre un seul l'année dernière, a déclaré Preston Ward, pilote en chef et avocat général de la société.

Matthew Quinn, propriétaire de Great Lakes Drone Company, a déclaré que son entreprise a cessé de réserver des spectacles pour le 4 juillet à l'est du fleuve Mississippi afin de diriger son activité vers l'Ouest où le danger d'incendie est plus important.

Great Lakes a reçu près de 30 demandes pour les environs du 4 juillet cette année mais ne peut en faire que huit, a déclaré Quinn. L'année dernière, elle a réalisé quatre spectacles sur huit demandes.

"Les spectacles de drones vont être partout. Mais pour le moment, ils sont encore assez chers", a déclaré Nils Thorjussen, propriétaire de Verge Aero, qui s'associe à une entreprise mexicaine pour faire venir des drones afin de répondre à la demande du 4 juillet.

Verge Aero facture généralement 25 000 $ au minimum pour un spectacle de drones, a déclaré Thorjussen. En comparaison, une petite ville peut organiser un feu d'artifice pour 15 000 à 20 000 dollars, selon l'association professionnelle des feux d'artifice. Dans le haut de gamme, Verge Aero peut organiser un spectacle de 100 000 $, tandis que les feux d'artifice des grandes villes peuvent facilement dépasser le million de dollars.

Julie Heckman, directrice exécutive de l'American Pyrotechnics Association, a déclaré que les drones n'étaient pas encore considérés comme une menace sérieuse pour les feux d'artifice, une industrie de 375 millions de dollars en 2019 avant la pandémie de coronavirus, car ils n'ont pas le spectacle "multisensoriel" des couleurs, des commotions et de l'odeur de la fumée.

"Les drones sont jolis", a déclaré Heckman, "mais ils sont plutôt ennuyeux".