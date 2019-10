La saison touristique d'hiver s'annonce sous les meilleurs auspices

Zurich (awp) - La saison d'hiver devrait profiter au tourisme helvétique, estiment les économistes du centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'école polytechnique de Zurich. En cas de conditions météorologiques "moyennes", le KOF prévoit des nuitées en hausse de 2,1% l'hiver prochain, a-t-il annoncé mardi.

Malgré "la vigueur du franc" et "l'affaiblissement conjoncturel", le secteur touristique devrait poursuivre son redressement entamé depuis les trois dernières années, soutenu par le marché intérieur. La consommation privée devrait afficher un développement solide et fournir "des impulsions" au secteur touristique, notent les économistes.

En montagne, les plus fortes croissances sont attendues dans les Grisons et en Valais tandis que les zones urbaines devraient également attirer les touristes. Dans son analyse, le KOF observe que les changements en matière de tourisme d'affaires et de structure de la clientèle profitent aux zones urbaines. Entre 2006 et 2018, le nombre de nuitées y a en effet bondi de 35%.

Cet été, les nuitées hôtelières ont progressé de 2,6%, établissant un "nouveau record", grâce à la clientèle résidente (+3,2%), souligne le KOF. Les nuitées des voyageurs étrangers ont gagné 2,2%, une croissance légèrement moindre que l'année précédente.

Perspectives positives jusqu'en 2021

Fort de ces prévisions optimistes pour l'hiver ainsi que de la solide performance estivale, le KOF table sur une hausse de 1,8% des nuitées en 2019 et en 2020. Les conditions conjoncturelles se sont quelque peu dégradées cette année, en particulier sur les marchés lointains, mais les Américains et la demande des clients résidents soutiennent la croissance. Cette dernière devrait encore s'accélérer, avec 2,2% attendu en 2021.

Grâce à une météo favorable, les remontées mécaniques suisses ont inscrit une hausse des premiers passages (+6,2%) pour la deuxième fois consécutive l'hiver dernier. Toutefois, sur le long terme, la tendance reste négative en raison de la diminution de l'enneigement garanti à basse altitude ainsi que de l'offre touristique élargie, note le KOF. Ainsi, les économistes tablent sur une hausse de 1,1% des premiers passages l'hiver prochain, puis de 0,9% le suivant.

Concernant les dépenses touristiques, le KOF prévoit une hausse de 2,2% cette année et de 1,3% l'an prochain. Les dépenses des résidents devraient s'accroître dans une mesure similaire. Les prix devraient progresser, mais moins fortement qu'au cours des dernières années, estime le KOF.

