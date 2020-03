La scission de TechnipFMC suspendue à une amélioration des marchés boursiers

PARIS (awp/afp) - La scission de TechnipFMC est toujours à l'ordre du jour mais elle aura lieu lorsque les marchés financiers, mis à terre par le coronavirus, "seront suffisamment rétablis", annonce dimanche le groupe franco-américain de services pétroliers.

Moins de trois ans après la fusion qui a donné naissance à TechnipFMC, le groupe avait annoncé fin août qu'il allait de nouveau se scinder pour donner naissance à deux entreprises, basées respectivement à Houston et Paris.

Or "les conditions de marché ont considérablement changé en raison de l'épidémie de COVID-19, de la forte baisse des prix des matières premières et de la volatilité accrue des marchés boursiers mondiaux", indique le groupe dans un communiqué.

Si "la justification stratégique de la séparation demeure inchangée", assure-t-il, "l'impact de ces événements a créé un environnement de marché qui n'est pas actuellement propice à la séparation prévue de la société en TechnipFMC et Technip Energies".

Le groupe poursuit néanmoins "ses préparatifs afin que les deux entreprises soient prêtes à se séparer lorsque les marchés seront suffisamment rétablis".

Déjà échaudés par le krach des cours du pétrole lundi, lié à la forte augmentation de production décidée par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, les marchés boursiers ont fait naufrage jeudi face à la multiplication des mesures de confinement imposé par le Covid-19, redoutant l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale.

La Bourse de Paris, comme ses homologues de Milan et Madrid, a enregistré la plus forte chute de son histoire et Wall Street sa pire séance depuis le krach boursier d'octobre 1987, avant de rebondir vendredi à des degrés divers.

