Selon les estimations officielles de la Commission européenne, la sécheresse qui sévit en Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive, risque de réduire de moitié la production du pays cette année par rapport à l'année précédente, ce qui entraînera une hausse des prix.

L'Espagne fournit habituellement environ 40 % de la production mondiale. Toutefois, les vagues de chaleur qui ont frappé les oliviers au moment de leur floraison au printemps dernier et la grave sécheresse qui sévit depuis l'été dernier en Espagne ainsi qu'en Italie et au Portugal, les deuxièmes et quatrièmes producteurs, ont fait fondre les stocks.

Seule la Grèce, troisième producteur de l'Union européenne, qui n'a pas été touchée par les conditions climatiques, s'attend à une amélioration de la production, qui ne sera toutefois pas suffisante pour compenser la baisse enregistrée en Espagne.

"C'est une catastrophe", a déclaré Primitivo Fernandez, directeur de l'Association nationale des embouteilleurs d'huile comestible d'Espagne, en soulignant la conjonction de la sécheresse, de la crise économique et de la guerre en Ukraine.

L'association des exportateurs espagnols Asoliva estime qu'il y aura au moins 10 % de moins d'huile d'olive disponible dans le monde cette année par rapport aux 3,1 millions de tonnes produites au cours de la saison qui s'achève en 2021.

"Chaque jour qui passe sans pluie, les prévisions s'aggravent", a déclaré à Reuters Dcoop, la plus grande coopérative espagnole de producteurs d'huile d'olive.

En Espagne, le prix des bouteilles d'huile d'olive a augmenté d'environ 60 % en 2022, selon les groupes industriels et les entreprises consultés.

La hausse des prix a été initialement déclenchée par une pénurie d'huile de tournesol l'année dernière après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais l'inflation galopante, les engrais plus coûteux et la sécheresse continuent de pousser les prix à la hausse.

En Espagne, un litre d'huile d'olive vierge est vendu à plus de 7 euros (7,51 dollars), alors qu'en février 2022, le prix était inférieur à 5 euros.

Selon une étude de la société de conseil Nielsen, les hausses de prix ont réduit de 8 % le volume des ventes d'huile d'olive en Espagne au cours de l'année qui s'est achevée en février.

(1 $ = 0,9318 euros)