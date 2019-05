La seconde place pour LR aux européennes affectera la crédibilité de Macron en Europe, selon AXA IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les élections européennes sont particulièrement importantes cette année car elles auront probablement des conséquences politiques au niveau national, estime Apolline Menut, économiste Eurozone chez AXA Investment Managers. En France, les élections européennes seront le premier test électoral pour Macron, et pourraient ainsi influencer le rythme des réformes. Les sondages indiquent qu'En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude, avec environ 22% des voix.Pour le Président Macron, affaibli par le mouvement des Gilets Jaunes, il faudrait avant tout retrouver une dynamique positive et commencer la seconde partie de son mandat sur de meilleures bases.Pour AXA IM, une seconde place limiterait potentiellement la volonté et la capacité d'Emmanuel Macron à poursuivre ses réformes, tout en affectant sa crédibilité sur la scène européenne.