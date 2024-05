La secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, se rendra la semaine prochaine en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour travailler sur la "coopération climatique" et d'autres questions, a déclaré vendredi à Reuters un responsable de l'administration Biden.

"Cette visite s'inscrit dans la continuité de l'engagement de longue date entre les Etats-Unis et cette région", a déclaré ce responsable. "Plus précisément, pour le ministère de l'Énergie, elle permettra de faire avancer les travaux que les deux pays mènent en matière de coopération climatique et de diversification de l'économie énergétique. (Reportage de Steve Holland ; Rédaction de Dan Whitcomb ; Edition d'Eric Beech)