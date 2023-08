La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a rencontré l'ambassadeur chinois Xie Feng mardi et a eu une "discussion productive" avant son voyage en Chine, a déclaré le ministère américain du commerce dans un communiqué.

Mme Raimondo doit se rendre en Chine la semaine prochaine pour s'entretenir avec des représentants du gouvernement et des chefs d'entreprise américains. Il s'agit de la dernière visite en date d'un responsable américain cherchant à mettre un terme à la dégradation des relations entre les deux plus grandes économies du monde.

"La secrétaire d'État Raimondo a soulevé des questions importantes pour les États-Unis, les entreprises et les travailleurs américains et a discuté des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, des défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines et des domaines de coopération potentielle", a déclaré le ministère américain du commerce.

Selon un communiqué publié par l'ambassade de Chine, M. Xie a déclaré que la politique de la Chine à l'égard des États-Unis était restée inchangée et qu'elle suivait fondamentalement les trois principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant.

"Le monde d'aujourd'hui est chaotique et entremêlé, la reprise économique mondiale est faible et de multiples crises émergent les unes après les autres", a déclaré M. Xie, ajoutant que "travailler ensemble est la bonne voie".

Au cours de la réunion, M. Xie a exposé sa position sur les questions économiques et commerciales qui préoccupent la Chine et a demandé aux États-Unis d'y attacher une grande importance et de prendre des mesures pour les résoudre.

M. Xie a déclaré qu'il espérait que les États-Unis et la Chine se rencontreraient à mi-chemin, renforceraient leur coopération et feraient des efforts conjoints pour stabiliser leurs relations.