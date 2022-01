La section de Chalk River de NAYGN remporte le premier concours d'innovation pour le nucléaire en Amérique du Nord

La section locale de North American Young Generation in Nuclear remporte un concours international visant à encourager des solutions nucléaires durables

CHALK RIVER, Ontario, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme canadien de science et de technologie nucléaires, sont heureux d’annoncer qu’une équipe de la section de Chalk River de l’association North American Young Generation in Nuclear (NAYGN) a remporté le premier concours « North America Innovation for Nuclear (I4N)». La soumission gagnante, Small Modular Reactors and Proof of Work Digital Asset Mining in Bitcoin (Petits réacteurs modulaires et minage d’actifs numériques en bitcoins validé par preuve de travail), qualifie désormais l’équipe pour la finale internationale du concours I4N à la conférence du International Youth Nuclear Congress (IYNC) 2022 à Sotchi, en Russie, en mai 2022.

Lancé cette année, le concours est organisé par NAYGN en collaboration avec le International Youth Nuclear Congress et Atomic Allies afin d’encourager les idées novatrices axées sur les technologies nucléaires qui pourraient contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans sa présentation, l’équipe de Chalk River a proposé l’intégration de la technologie de la chaîne de blocs validée par preuve de travail aux petits réacteurs modulaires (PRM) comme possibilité de monétisation pour la production d’énergie excédentaire.

« Les LNC abritent quelques-uns des scientifiques, chercheurs et ingénieurs nucléaires les plus novateurs et les plus créatifs au monde, et parmi lesquels se trouvent bon nombre de nos jeunes employés, a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. Le NAYGN a été un forum incroyable pour ces employés, et leur a permis d’exprimer leur passion et leur enthousiasme pour les sciences et la technologie nucléaires, en mettant l’accent sur la mobilisation et l’éducation du public. »

« Il n’est pas surprenant que les membres de notre équipe soient encore une fois reconnus pour leurs efforts, et je tiens à les féliciter de leur créativité et à leur souhaiter bonne chance à Sotchi », ajoute Jeff Griffin, vice-président, Science et technologie, aux LNC.

« Au nom de l’équipe de Chalk River, je tiens à remercier le comité organisateur du concours I4N d’avoir mis sur pied ce concours, qui a vraiment mis à profit la créativité de nos membres et a mené à plusieurs idées convaincantes et novatrices, a déclaré Denys Elliot, chef de la section locale de Chalk River de NAYGN et membre de l’équipe du concours. Nous croyons que notre idée répond à un risque économique clé dans la production d’énergie nucléaire destinée aux collectivités éloignées et pourrait tenir lieu de plateforme utile pour encourager la participation des collectivités à la production d’énergie propre. Nous ferons de notre mieux pour expliquer tout cela à Sotchi. »

La liste des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies comprend des problèmes comme la pauvreté, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et le développement de villes et de collectivités durables. L’équipe de Chalk River reconnaît le rôle que peut jouer la distribution d’électricité propre, abondante et abordable par l’entremise des PRM pour régler ces problèmes, et voit l’occasion d’utiliser le minage d’actifs numériques en bitcoins validé par preuve de travail pour renforcer les résultats économiques des réacteurs. Ce modèle de monétisation permettrait aux centrales de réguler la demande d’énergie en réponse aux besoins des collectivités, offrant ainsi une plus grande souplesse opérationnelle et financière.

Ce prix s’ajoute à ce qui a été une année très fructueuse pour la section de Chalk River du NAYGN. En plus d’une série de webinaires publics, de présentations aux écoles publiques et aux étudiants dans les collectivités locales, la section a poursuivi ses séances de mobilisation avec des collèges et universités du Canada. Elle a également siégé au comité organisateur de la conférence régionale du NAYGN et participé à la table ronde du gouvernement du Canada pour l’élaboration de la politique sur les déchets nucléaires. La section locale a récemment été reconnue pour ces efforts en étant choisie comme « meilleure section locale de l’information publique » en Amérique du Nord.

Comptant des sections locales dans toute l’Amérique du Nord, NAYGN a été créée pour offrir à une jeune génération d’adeptes du nucléaire la possibilité d’acquérir de solides compétences professionnelles et en leadership, de créer des liens permanents, de mobiliser et d’informer le public, et pour inspirer les professionnels de la technologie nucléaire d’aujourd’hui à relever les défis du XXIe siècle. Pour de plus amples renseignements sur la section de Chalk River, consulter le site www.cnl.ca/a-propos-les-lnc/dans-la-communaute/north-american-young-generation-in-nuclear-naygn/?lang=fr.

L’équipe gagnante de la section de Chalk River de NAYGN :

Heidi Macleod – Laboratoires Nucléaires Canadiens

Ryan Macleod – Laboratoires Nucléaires Canadiens

Zac Woods – Université Western

Denys Elliot – Laboratoires Nucléaires Canadiens

