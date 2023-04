Le ministère chinois de l'agriculture a publié vendredi un plan d'action triennal visant à réduire l'utilisation de farine de soja dans l'alimentation animale, dans le cadre de ses efforts pour réduire sa forte dépendance à l'égard des importations de soja.

Le nouveau plan propose que les ratios de farine de soja dans l'alimentation animale soient ramenés à moins de 13 % d'ici à 2025, contre 14,5 % en 2022.

Les autorités du premier importateur mondial de soja ont déjà publié en 2021 des lignes directrices à l'intention de l'industrie de l'alimentation animale, recommandant de réduire les proportions de farine de soja.

Le nouveau plan "guidera l'industrie de l'alimentation animale pour réduire la quantité de farine de soja, encouragera l'économie et la réduction de la consommation de céréales fourragères et contribuera à assurer un approvisionnement stable et sûr en céréales et en produits agricoles importants", indique le document publié par le ministère de l'agriculture et des affaires rurales.

Le nouvel objectif de moins de 13 % d'ici 2025 est légèrement inférieur à l'objectif précédent de 13,5 %, mais l'orientation n'est pas nouvelle, a déclaré Lief Chiang, analyste principal chez Rabobank.

"L'objectif est de construire une chaîne d'approvisionnement plus résistante face aux risques géopolitiques", a-t-il déclaré.

La Chine achète plus de 60 % du soja commercialisé dans le monde, soit plus de 90 millions de tonnes par an, principalement aux États-Unis et au Brésil.

"D'une part, elle aimerait réduire le volume absolu de ses importations de soja, mais d'autre part, en cas d'imprévu, elle souhaite se diversifier et réduire davantage sa dépendance, en particulier vis-à-vis des États-Unis", a ajouté M. Chiang.

Les efforts déployés pour réduire l'utilisation de la farine de soja ont jusqu'à présent été couronnés de succès, en grande partie grâce à la flambée des prix de cet ingrédient riche en protéines au cours des dernières années, qui a poussé les fabricants d'aliments pour animaux à en réduire l'utilisation.

Rabobank a estimé en janvier que le ratio pourrait tomber à 12 % d'ici 2030, ce qui ferait baisser les importations de soja de la Chine à 84 millions de tonnes. Cette année, les importations s'élèveront à environ 95 millions de tonnes, a déclaré M. Chiang.

La Chine approuvera également jusqu'à deux protéines microbiennes pour l'alimentation animale d'ici 2025 et mènera des projets pilotes pour utiliser les restes de nourriture et les carcasses d'animaux pour l'alimentation animale dans plus de 20 villes grandes ou moyennes, selon le plan.

Il vise également à augmenter la production de fourrage de haute qualité à 98 millions de tonnes d'ici 2025, ce qui permettra au fourrage d'occuper une plus grande place dans l'alimentation des bovins laitiers et des bovins de boucherie.