La sécurité et les crises alimentaires devraient dominer le sommet de l'Union africaine

Les conflits armés, du Sahel en Afrique de l'Ouest à la Corne de l'Afrique à l'Est, et les impacts des sécheresses et des inondations ont chassé toujours plus d'Africains de leurs foyers, le nombre de personnes déplacées au sud du désert du Sahara ayant augmenté de plus de 15 % au cours de l'année dernière, selon les chiffres des Nations Unies. L'ONU estime que 44 millions de personnes ont été déplacées en 2022, contre 38,3 millions de personnes à la fin de 2021.

Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, devrait tenter de rallier le soutien des États-Unis, des membres de l'Union africaine et de l'Union européenne à une proposition de nouveau financement des opérations de sécurité, ont déclaré deux diplomates à Reuters, sous couvert d'anonymat.

Le financement a été un défi permanent pour les initiatives de l'UA comme sa mission de maintien de la paix en Somalie. En 2020, l'UA a reporté à 2023 son projet de commencer à financer les opérations de sécurité à partir d'un nouveau fonds, car elle avait reçu moins de la moitié des 400 millions de dollars visés.

Les chefs d'État seront également informés des combats dans l'est de la République démocratique du Congo et de la situation sécuritaire au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Soudan, qui ont tous connu des prises de pouvoir militaires en 2021 et 2022, ont indiqué les deux diplomates.

M. Bankole et un porte-parole du Conseil de paix et de sécurité n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un autre sujet de discussion majeur devrait être l'aggravation de la faim dans plusieurs régions, qui a été alimentée par les conflits armés et les conditions météorologiques extrêmes que les scientifiques ont liées au changement climatique dû aux combustibles fossiles.

La Somalie est au bord de la famine après cinq saisons des pluies ratées, des centaines de milliers de personnes souffrant de pénuries alimentaires catastrophiques.

Outre les dirigeants des 55 États membres de l'UA, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le président du Conseil européen, Charles Michel, participeront au sommet.

Les dirigeants africains plaideront en faveur de sièges permanents pour le continent au Conseil de sécurité de l'ONU et au sein du groupe des grandes économies du G20, selon un projet de conclusions du sommet.

Ils adopteront également une série de protocoles visant à accélérer la mise en œuvre complète de la nouvelle zone de libre-échange de l'Afrique, dans le cadre de laquelle les échanges commerciaux ont officiellement débuté en 2021.