La semaine commence dans le rouge avant la Fed et la BCE

PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi dans le sillage des grandes places asiatiques, les investisseurs évitant la prise de risque avant les chiffres de l'inflation américaine et les décisions très attendues de la Réserve fédérale mercredi puis de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.



À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 6649,14 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax recule de 0,48%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 de 0,72% et le Stoxx 600 de 0,55%.



Ce dernier a cédé 0,94% la semaine dernière, sa première baisse hebdomadaire marquée depuis fin septembre, et le CAC 40 a abandonné 0,96% après neuf semaines consécutives de hausse.



L'attente des décisions et des prévisions de la Fed incite d'autant plus à la prudence que vendredi, les statistiques des prix à la production aux Etats-Unis ont été supérieures aux attentes, fragilisant le scénario d'un ralentissement de l'inflation propice à une décélération des taux d'intérêt.



Le marché continue néanmoins de privilégier l'hypothèse d'un relèvement de 50 points de base de l'objectif des "fed funds" mercredi après quatre hausses consécutives de 75 points. Mais il surveillera avec attention les prévisions présentées par la banque centrale, ainsi que le ton du discours de son président, Jerome Powell.



En guise de préambule, les marchés attendent aussi mardi les statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, le consensus Reuters tablant sur une hausse en rythme annuel revenue à 6,1% en novembre après 6,3% en octobre.



En Asie, l'incertitude sur la politique monétaire américaine a fait reculer la Bourse de Tokyo de 0,21% tandis qu'en Chine, la crainte d'une recrudescence de l'épidémie de COVID-19 pesait sur la tendance, l'indice SSE Composite de Shanghaï abandonnait 0,87%.



Côté européen, tous les grands secteurs de la cote évoluent dans le rouge, les plus fortes baisses étant pour l'immobilier



(-1,58%) et les matières premières (-1,27%). Au sein du CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield perd 3,58% et ArcelorMittal 1,31%.



Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Sanofi gagne 1,3%, la meilleure performance du CAC 40,après avoir renoncé à soumettre une offre d'achat sur l'américain Horizon Therapeutics , laissant le champ libre à une probable offre d'Amgen .



LSE Group , l'opérateur de la Bourse de Londres, prend 4,19% à l'annonce de l'entrée de Microsoft à son capital, à hauteur de 4%, dans le cadre d'un accord sur l'hébergement de données. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)