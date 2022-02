La semaine sera douloureuse pour les actions en raison de l'intensification du conflit ; les obligations progressent.

Les actions américaines ont chuté de près de 8 % depuis le début de l'année, en voie de connaître le pire démarrage annuel depuis 2009, et les inquiétudes liées à l'intensification du conflit en Ukraine ont secoué les marchés du monde entier.

Bien que Wall Bourse ait terminé en hausse vendredi, les principaux indices progressant de 1,5 % à 2,5 %, les analystes s'attendaient à ce que les marchés subissent des pressions vendeuses lundi.

"Personne n'aime l'incertitude, les investisseurs n'aiment certainement pas l'incertitude et nous sommes face à un conflit assez prolongé", a déclaré Peter Kinsella, responsable mondial de la stratégie FX chez UBP.

"Il me semble que nous sommes dans les premières étapes d'une nouvelle guerre froide, c'est assez clair et cela va peser sur le sentiment pendant longtemps."

Des véhicules militaires russes ont poussé dans la deuxième ville d'Ukraine dimanche et des explosions ont secoué des installations pétrolières et gazières, au quatrième jour du plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

En réaction, les États-Unis et leurs alliés ont pris des mesures pour bloquer l'accès de certaines banques russes au système de paiement international SWIFT. Les mesures comprennent également des restrictions sur les réserves internationales de la banque centrale russe et seront mises en œuvre dans les prochains jours. [PnL8N2V117C]

"Le rebond de vendredi ressemblait à un véritable squeeze court, mais lundi devrait apporter une nouvelle pression de vente, car les sanctions SWIFT et la probabilité croissante de geler les réserves de devises russes infligeront une véritable douleur financière sur les marchés", a déclaré John Marley, PDG de forexxtra, une société de conseil en devises basée à Londres.

L'invasion russe survient à un moment où les investisseurs s'inquiètent déjà des valorisations onéreuses des marchés et de l'attitude belliqueuse des banques centrales. Les actions mondiales sont tombées jeudi à leur plus bas niveau depuis 10 mois et ont perdu plus de 7 % depuis le début de l'année.

RÉDUIRE LES RISQUES

Les derniers développements pourraient également exercer une nouvelle pression sur les prix de l'énergie et des céréales, les contrats à terme sur le Brent ayant dépassé 105 dollars le baril et les contrats à terme sur le blé ayant atteint jeudi des niveaux qu'ils n'avaient plus vus depuis la mi-2008, avant de se replier quelque peu vendredi.

Les dernières données de positionnement hebdomadaire indiquent que les investisseurs tentent frénétiquement de réduire le risque dans leurs portefeuilles.

Les fonds spéculatifs ont réduit leurs positions longues sur la livre sterling, tandis que les positions courtes sur le yen ont été réduites, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission. Des données distinctes de Goldman Sachs ont montré des sorties de fonds d'actions européennes, tandis que les flux d'actions des marchés développés sont tombés en territoire négatif.

Les valeurs refuges seront recherchées, les bons du Trésor américain, les Bunds allemands et le franc suisse étant susceptibles de faire l'objet d'achats importants alors que les opérateurs digèrent les implications de la dernière série de sanctions.

Le principal indice boursier russe a clôturé en hausse de 20 % vendredi, après avoir enregistré une chute record de 33 % jeudi, tandis que le rouble s'est quelque peu redressé après avoir atteint un plancher record jeudi, à 90 pour un dollar, les analystes s'attendant à de nouvelles difficultés lundi.

"Le risque d'un défaut de paiement de la dette russe, dont la dernière fois remonte à 1998, est accru à la suite des annonces du week-end", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Les indicateurs de volatilité sur les marchés, déjà à des niveaux élevés, devraient s'envoler lundi, tandis que les achats de contrats dérivés par les investisseurs pour se protéger contre de nouvelles pertes devraient augmenter.