La sénatrice américaine Elizabeth Warren a demandé cette semaine au département du Trésor de s'attaquer plus rapidement à la discrimination raciale dans les systèmes fiscaux et bancaires américains en faisant avancer les réformes proposées par un comité consultatif mis en place en décembre 2022.

Dans une lettre datée du 9 mai, Mme Warren a fait part à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, de son inquiétude quant au fait que de nombreuses recommandations formulées par le comité consultatif du Trésor sur l'équité raciale (TACRE) n'avaient pas été mises en œuvre, notamment les réformes du processus d'audit de l'IRS.

Mme Yellen a nommé 24 experts au sein de ce comité afin d'analyser les facteurs économiques américains qui ont entraîné des conditions défavorables pour les Noirs, les Latinos et les Amérindiens. Ils ont formulé plus de 40 recommandations à ce jour, mais les experts estiment que les changements sont lents.

Mme Warren a déclaré que ces recommandations permettraient d'améliorer la situation économique des communautés noires et brunes qui se heurtent à des obstacles lorsqu'il s'agit de renforcer l'équité et d'assurer la sécurité financière de leurs familles, et elle a exhorté Mme Yellen à les mettre en œuvre rapidement.

"Je suis préoccupée par le fait que les recommandations formulées par les membres du TACRE restent dans les limbes du Trésor", a écrit Mme Warren dans sa lettre, dont Reuters a obtenu une copie.

L'un des membres du comité, Dorothy Brown, avocate fiscaliste et professeur de droit, a déclaré à Marketplace en janvier qu'elle craignait que le Trésor n'adopte pas les recommandations et qu'elle considérait le comité comme un exercice de "check-the-box".

Mme Warren a demandé au Trésor d'informer son personnel d'ici le 23 mai sur le calendrier de mise en œuvre des propositions restantes, y compris les réformes des progrès de l'Internal Revenue Service en matière d'audit et la création d'outils de sensibilisation pour s'assurer que les crédits d'impôt pour les faibles revenus et les crédits pour l'énergie verte atteignent les communautés mal desservies.

La lettre du sénateur démocrate intervient alors que le président Joe Biden s'efforce d'obtenir le soutien des communautés de couleur avant l'élection présidentielle de novembre, au cours de laquelle il briguera un second mandat. Un certain nombre de sénateurs républicains ont contesté la création de la commission et son travail a été examiné de près.

Mme Warren a salué ce qu'elle a appelé une réglementation du Trésor "très nécessaire", publiée fin mars, qui adopterait une recommandation - que l'IRS partage les données fiscales avec le Census afin de mieux suivre les disparités raciales dans l'application de la législation fiscale.

Ces changements constituent une première étape positive, mais d'autres propositions doivent être approfondies, notamment l'inclusion d'analyses portant sur la manière dont les propositions fiscales de M. Biden affecteraient les ménages de race et de niveau de revenu différents, et sur la question de savoir s'ils bénéficieraient de nouveaux investissements dans l'énergie propre. (Reportage d'Andrea Shalal ; Rédaction de Jacqueline Wong)