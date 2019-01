La sénatrice de Californie Kamala Harris candidate à la primaire démocrate de 2020

(Actualisé avec déclarations, contexte)

WASHINGTON, 21 janvier (Reuters) - La sénatrice Kamala Harris, élue démocrate de Californie et adversaire déclarée de la politique migratoire de Donald Trump, s'est officiellement portée candidate lundi à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle de 2020.

Agée de 54 ans, Kamala Harris est l'une des étoiles montantes du parti. Elle s'est notamment signalée l'automne dernier lors des audiences houleuses de confirmation de Brett Kavanaugh, choisi par Trump pour siéger à la Cour suprême.

Invitée sur ABC, elle a mis en avant son passé de procureure de l'Etat de Californie et ses expériences à de multiples échelons du pouvoir (local, régional en Californie et fédéral).

Née de parents nés en Jamaïque et en Inde, elle pourrait tirer partie de l'évolution électorale du Parti démocrate, où les jeunes, les femmes et les électeurs issus des minorités ethniques exercent une influence croissante.

La volonté de l'Etat de Californie de se positionner plus en amont dans le calendrier des primaires afin de peser davantage sur l'issue du processus pourrait aussi l'avantager.

L'annonce de sa candidature coïncide avec le Martin Luther King Day, une journée fériée en hommage à la figure tutélaire du mouvement des droits civiques assassiné en 1968.

"A ce moment précis, j'éprouve un sentiment de responsabilité qui me pousse à me lever et à lutter pour ce qu'il y a de mieux en nous", a-t-elle dit. "Nous offrons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous luttons pour parvenir à ces idéaux", a-t-elle ajouté en allusion au combat du pasteur King.

PROFUSION DE CANDIDATS

Kamala Harris, qui est devenue en 2016 la première femme noire à remporter un siège de sénatrice en Californie, a choisi pour slogan de campagne "For the People".

La direction du Parti républicain a aussitôt estimé qu'elle était "la moins qualifiée" des candidats démocrates en lice ou annoncés. "Tout ce qu'elle peut montrer de sa brève expérience au Sénat, ce sont des votes radicalement libéraux (ndlr, gauchistes)", a commenté le porte-parole du comité national républicain, Michael Ahrens, dans un communiqué.

Les primaires démocrates débuteront dans un peu plus d'un an, en février 2020, dans l'Iowa.

Une demi-douzaine de candidats sont déjà sur les rangs - ou ont engagé un processus susceptible de déboucher sur une candidature - dont la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, figure de la gauche démocrate, Kirsten Gilliband, sénatrice de New York, ou Tulsi Gabbard, élue de l'Etat d'Hawaï à la Chambre des représentants.

Joe Biden, qui fut le vice-président de Barack Obama de janvier 2009 à janvier 2017, pourrait se mêler à la course. Une nouvelle candidature de Bernie Sanders, adversaire malheureux d'Hillary Clinton lors de la primaire de 2016, est déjà testée par les instituts de sondage.

Le Texan Juan Castro, ancien secrétaire au Logement d'Obama, a annoncé le mois dernier qu'il formait un "comité exploratoire", donnant corps à une probable candidature.

Interrogée à Washington sur cette profusion de candidatures annoncées ou potentielles, Kamala Harris a dit y voir "le signe robuste" de la réalité démocratique. "Quiconque pense qu'il devrait se porter candidat devrait le faire", a-t-elle ajouté. (John Whitesides et Amanda Becker Henri-Pierre André pour le service français)